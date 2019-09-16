Thermage nedir? Tek seansta Ameliyatsız Yüz Germe

Thermage cerrahi bir müdahale gerektirmeden yüzde lift etkisi yaratan ve cilt kalitesini artırarak yaşlanma sürecine meydan okuyan son derece etkili bir teknolojidir. Yüzde yaşla beraber oluşan elastikiyet kaybıyla savaşarak, cilde daha düzgün ve pürüzsüz bir görünüm verirken, yüz hatlarının belirginleşmesini ve yüz ovalinin toparlanmasını sağlar.

Her cilt tiplerinde yılın her dönemi uygulanabilmesi, tek seanslık bir uygulama olması, iyileşme sürecinin olmaması gibi önemli avantajları olan Thermage, yüz germe ameliyatları aksine son derece doğal bir görünüm yaratır. İşlem cildin derin katmanlarını hedeflediği için cilt yüzeyinde herhangi bir tahrişe neden olmaz. Böylece hasta tedavinin hemen ardından günlük yaşamına geri dönebilir.

Dünya genelinde 2002 yılından beri kullanılan Thermage teknolojisi 75’den fazla ülkede 2.500’ün üzerinde hekim tarafından 1.000.000’un üzerinde hastada uygulanmıştır. FDA onayına sahip sistem Türkiye’de en seçkin kliniklerde uygulanmaktadır.

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Thermage CPT tedavisinden kimler faydalanabilir?

Cildindeki elastikiyet kaybıyla savaşmak, daha sıkı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyen herkes bu tedaviden faydalanabilir. Bu sorunlar ortaya çıkmadan yapılan uygulamalar ise ciltteki yaşlanma belirtilerini önlemek, önünüzdeki yılları daha genç bir ciltle karşılamakta son derece etkili bir anti-aging stratejidir. Ancak bu sistemin çok ileri boyuttaki sarkmaları toparlamakta yetersiz kalacağı unutulmamalı. Thermage CPT tedavisi için en uygun hastalar ciltlerinde sıkılık kaybı olan ya da sıkılık kaybı henüz oluşmamış olsa da ciltlerinin gençliğini uzun yıllar korumak isteyen hastalardır.

Nasıl çalışır?

Thermage uygulaması cildin alt katmanlarına radyo frekansı enerjisi göndererek cildin yapıtaşları olan kolajen ve elastin liflerini uyarır, daha kaliteli ve daha fazla kolajen ve elastin üretilmesine neden olan bir süreci tetikler. Bu da cildin daha pürüzsüz, daha sık ve genç bir görünüm almasına neden olur. Yüz ovalinin toparlamasında, sarkmaların hafiflemesinde etkinliği kanıtlanmıştır.

Sistem hangi sorunlarda etkilidir?

Thermage, yüzdeki yaşlanma belirtilerini geri döndürerek tüm yüzde lift etkisi yaratmada, yüz ovali toparlamakta cilde gençliğini veren önemli yapıtaşlarını uyararak cilt hücrelerinin yaşını geri döndürmede, dudak etrafındaki ve göz kenarındaki ince çizgilerde, göz kapağındaki ve kaşlardaki sarkmalarda etkili bir tedavidir.

İşlem ne kadar sürer?

Uygulama kişinin cildinin durumuna ve uygulama alanının büyüklüğüne göre 45 dakika ile 1 saat arasında tamamlanır.

Kaç seans gerekir?

Thermage tek seanslık bir tedavidir. İşlemin olumlu etkilerinin devamlılığını sağlamak için 1,5-2 senede bir tekrarlanması önerilir.

Tedavinin etkisi ne zaman ortaya çıkar?

İşlemden hemen sonrasında bile cilt daha parlak, daha sıkı ve genç görünür. Ancak tedavinin esas sonuçları cildin yeni kolajen ve elastin lifleri üretmeye başlamasıyla, yani birkaç hafta sonra ortaya çıkmaya başlar ve işlemin nihai sonucu için iki-üç ay geçmesi gerekir.

Thermage CPT cilt gençleştirmede de kullanılıyor mu?

Evet, Thermage vücut gençleştirmede de kullanılan bir teknolojidir. Vücut sıkılığını, diriliğini kaybeder ve cilt mat, donuk bir görünüm alır. Thermage Body, cerrahi bir işlem olmadan vücuttaki elastikiyet kaybını hafifletmek, yaşla birlikte bozulan hatları yeniden oluşturan sadece vücut için tasarlanmış bir sistemdir.

Dr.Mustafa Karataş

Medikal Estetik Hekimi

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