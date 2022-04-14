Peygamberimiz(sav)'in en sevdiği yemek: "Tirit" Yemek davetlerine icabet eden, yemeği sağ eliyle yiyip Besmele ile başlayan Efendimizin(sav)'in en sevdiği yemeğin "tirit" olduğu rivayet ediliyor. Peki, enfes tirit yemeği nasıl yapılır?

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