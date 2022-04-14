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Özgün Peygamberimiz(sav)in en sevdiği yemek "Tirit"
YEMEK TARİFLERİ

Peygamberimiz(sav)'in en sevdiği yemek: "Tirit"

Yemek davetlerine icabet eden, yemeği sağ eliyle yiyip Besmele ile başlayan Efendimizin(sav)'in en sevdiği yemeğin "tirit" olduğu rivayet ediliyor. Peki, enfes tirit yemeği nasıl yapılır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tirit tarifi: Tirit nasıl yapılır?
Tirit yemeği

Aşağı yukarı her yörenin kendine özgü bir tirit yemeği var. Hepsinin ortak yönü et suyuyla ıslatılmış pide/bayat ekmek/yufka içermesi. İşte, enfes lezzetiyle tirit tarifi...

TİRİT YEMEĞİ MALZEMELERİ

  • Malzemeler:
  • • 500 gr kemikli kuzu eti
  • • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • • 4 adet lavaş ekmeği


TİRİT YEMEĞİ YAPILIŞI

  • Kemikli kuzu etini ve zeytinyağını tencereye alıp 2 dakika soteleyin ve üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edip pişmeye bırakın. Köpükleri yüzeye cıkınca kevgir yardımıyla alın. Etler kemiklerinden iyice ayrılıncaya kadar pişirin. Tuzunu ayarlayın. Servis tabaklarına lavaş ekmeklerini didikleyin ve üzerlerine et suyu gezdirin. Etleri de üzerlerine didikleyip servis edin.

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