Tırtıl kurabiye tarifi: Tırtıl kurabiye malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Muhteşem tırtıl kurabiyelerine ister kakao ister gıda boyası ekleyerek tırtıl kurabiyelerinize renk katabilirsiniz. Peki, tırtıl kurabiyesi nasıl yapılır? İşte, çocukların neşesi, yetişkinlerin lezzeti olacak tırtıl kurabiye tarifi.

TIRTIL KURABİYE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-3 su bardağı un

-2 adet yumurta

-1 su bardağı toz şeker

-125 gram tereyağı

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilin

Süslemek için:

-250 gram bitter çikolata

TIRTIL KURABİYE YAPILIŞI

1. Derin bir kabın içerisine yumurtayı kırın ve hafifçe çırpın. Daha sonra şekeri ekleyin ve yumurtalar beyazlaşana kadar çırpın.

Derin bir kabın içerisine yumurtayı kırın ve hafifçe çırpın. Daha sonra şekeri ekleyin ve yumurtalar beyazlaşana kadar çırpın. 2. Beyazlaşmış yumurtanın üzerine küp küp doğranmış oda sıcaklığındaki tereyağı ve sıvı yağı ekleyip güzelce çırpın.

Beyazlaşmış yumurtanın üzerine küp küp doğranmış oda sıcaklığındaki tereyağı ve sıvı yağı ekleyip güzelce çırpın. 3. Başka bir kabın içerisinde elenmiş unu, kabartma tozunu, toz vanilini karıştırın ve yumurtalı karışıma ekleyin.

Başka bir kabın içerisinde elenmiş unu, kabartma tozunu, toz vanilini karıştırın ve yumurtalı karışıma ekleyin. 4. Önce bir spatula yardımıyla karıştırın, hamur toplanmaya başlayınca tereyağını hamura iyice yedirecek şekilde yoğurun.

Önce bir spatula yardımıyla karıştırın, hamur toplanmaya başlayınca tereyağını hamura iyice yedirecek şekilde yoğurun. 5. Hazırladığınız hamura, tırtıl kurabiye kalıbı ya da bir maket bıçağıyla kestiğiniz pet şişe yardımıyla şekil verip, pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye dizin. Eğer varsa sıkma torbasına yerleştirip ucuna tırtıl şekli verebileceğiniz bir duy takarak da bu işlemi yapabilirsiniz.

Hazırladığınız hamura, tırtıl kurabiye kalıbı ya da bir maket bıçağıyla kestiğiniz pet şişe yardımıyla şekil verip, pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye dizin. Eğer varsa sıkma torbasına yerleştirip ucuna tırtıl şekli verebileceğiniz bir duy takarak da bu işlemi yapabilirsiniz. 7. Önceden ısınmış fanlı 180 derece fırında yaklaşık 12 dakika, ya da kurabiyelerin üzeri pembeleşene kadar pişirin.

Önceden ısınmış fanlı 180 derece fırında yaklaşık 12 dakika, ya da kurabiyelerin üzeri pembeleşene kadar pişirin. 8. Bitter çikolatanızı benmari usulü eritin.

Bitter çikolatanızı benmari usulü eritin. 9. Kurabiyeleriniz iyice soğuduktan sonra benmari usulü erittiğiniz bitter çikolataya batırıp çıkarın ve soğumaya bırakın.

Kurabiyeleriniz iyice soğuduktan sonra benmari usulü erittiğiniz bitter çikolataya batırıp çıkarın ve soğumaya bırakın. 10. Kurabiyeleriniz soğuduktan servis edebilirsiniz.

Kurabiyeleriniz soğuduktan servis edebilirsiniz. *Afiyet olsun.

TIRTIL KURABİYE PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Tırtıl kurabiye hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

TIRTIL KURABİYE KALORİSİ

Tırtıl kurabiye tarifinin kalori değeri 149/kcal'dir.

TIRTIL KURABİYE BESİN DEĞERİ

1 adet için;

2 gram protein

18 gram karbonhidrat

8 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

TIRTIL KURABİYE TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

-Dilerseniz çikolataya batırdıktan sonra toz Antep fıstığı, fındık ya da renkli pasta süslerine batırarak görselliğini arttırabilirsiniz.

-Tırtıl kurabiye aparatı yoksa nasıl yapılır? diye düşünenler pet şişenin kapak kısmına yıldız şekli verip bıçak yardımı ile keserek kendilerine tırtıl kurabiye aparatı yapabilirler. Şişenin arka kısmını kesip hamuru buradan koyup sıkarak kurabiyenizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

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TIRTIL KURABİYE PİŞİRME ÖNERİSİ

İsteğe göre kurabiye hamuruna rendelenmiş portakal kabuğu, vanilya özütü ya da tarçın ekleyebilirsiniz.

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