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TOBB Nefes Kredisi finansman destek şartları neler? Kimler Nefes kredisi başvurusu yapabilir ve ne zaman? Ödeme şartları açıklandı

TOBB Nefes Kredisi finansman destek şartları neler? Kimler Nefes kredisi başvurusu yapabilir ve ne zaman? Ödeme şartları açıklandı

18:356/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
AA
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TOBB Nefes Kredisi finansman desteği yeniden başlıyor
TOBB Nefes Kredisi finansman desteği yeniden başlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF), Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım, KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi'ne imza attı. TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Nefes Kredisi'ne başvurular 8-9 Temmuz itibarıyla gerçekleştirilecek. Peki kimler Nefes Kredisi başvurusu yapabilir? Ödeme şartları neler? İşte detaylar.

Birliğe bağlı oda-borsa üyesi şirketler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek. KGF kendi öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak. TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma, azami 2,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.


"KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntı finansmana erişim"

Açıklamada, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'in görüşlerine de yer verildi. KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının, finansmana erişim olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması, firmaların işletme sermayelerini azaltıyor. Nakit ve mal akışının yavaşlamasına, ekonominin daralmasına neden oluyor. Arzın bu şekilde kısılması da enflasyona olumsuz yansıyor ve yüksek enflasyonla mücadeleyi güçleştiriyor. Buradaki sıkıntıları hafifletmek ve ülkemiz ekonomisinin can damarı KOBİ'lere destek olmak üzere TOBB, KGF ve bankalar güç birliği yaptık. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla, yeni bir TOBB Nefes Kredisi'ni gelecek hafta içinde başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.


"558 bin firmaya, kefil olduk"

Özegen ise KGF olarak şu ana kadar 1,5 trilyon liralık krediye kefalet verdiklerini bildirdi. 558 bin firmaya kefil olduklarını aktaran Özegen, şu değerlendirmelerde bulundu:


"KGF dünyada benzeri olmayan önemli bir kuruluş. TOBB başta olmak üzere, KOSGEB ve 29 paydaş bankanın ortak olduğu bir yapıdan oluşuyor. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek vermek için yeni uygulamaya alacağımız TOBB Nefes Kredisi'nde, KGF olarak öz kaynak desteğimizle kredilere kefil olacağız. Kefalet oranımız yüzde 80 olacak."

TOBB NEFES KREDİSİ ŞARTLARI

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi’ne başvurabilir. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

KREDİ LİMİTİ

TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak.

ÖDEME KOŞULLARI

Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

KREDİYİ HANGİ BANKALAR VERECEK

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir.

#KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen
#KOBİ
#TOBB nefes kredisi
#TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
#Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
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