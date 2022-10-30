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Togg C-Sedan ve C-X Coupe model görselleri

Togg C-Sedan ve C-X Coupe modelleri nasıl olacak, özellikleri neler? Bursa Gemlik'teki TOGG fabrikasında gerçekleşen dev törenle, Türkiye'nin ilk yerli otomobili seri üretim bandından indirildi. Artık 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda TOGG'lar görülecek. Ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacak. İşte C-Togg, SUV, C-Sedan ve C-X Coupe modellerine ait fotoğraflar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Togg C-Sedan ve C-X Coupe modelleri nasıl olacak, özellikleri neler?
Togg C-Sedan ,Togg C-X Coupe model görselleri ve özellikleri

Togg, ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Togg, Türkiye’nin, 85 milyonun ortak gururudur. Bir otomobilden fazlası için yola çıkan Togg'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Togg'un C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ve ilk kez CES'te dünya kamuoyuna tanıtılan konsept akıllı cihaz bir arada sergilendi.

Togg C-Sedan C-X Coupe modelleri
Togg C-Sedan C-X Coupe modelleri

Togg C-Sedan ve C-X Coupe model görselleri

Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV'un banttan inmesinin ardından C-Sedan ve C-X Coupe modelleri için çalışmaların planlar dahilinde devam ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılışı yapıldı.

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." denildi. Paylaşımda, C-SUV, C-Sedan ve C-X Coupe modellerine ait fotoğrafa yer verildi.

TOGG özellikleri

  • 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunuluyor,
  • Aracın bataryaları 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır,
  • TOGG'un hızı 4.7 sn,
  • Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücü,
  • Aracın 4G/5G network bağlantısı,
  • Aracın 3. seviye otonom sürüş kabiliyetlerine malik olması

Togg fiyatı belli oldu mu?
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