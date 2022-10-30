Togg, ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Togg, Türkiye’nin, 85 milyonun ortak gururudur. Bir otomobilden fazlası için yola çıkan Togg'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Togg'un C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ve ilk kez CES'te dünya kamuoyuna tanıtılan konsept akıllı cihaz bir arada sergilendi.

Togg C-Sedan C-X Coupe modelleri

Togg C-Sedan ve C-X Coupe model görselleri

Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV'un banttan inmesinin ardından C-Sedan ve C-X Coupe modelleri için çalışmaların planlar dahilinde devam ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

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Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılışı yapıldı.

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." denildi. Paylaşımda, C-SUV, C-Sedan ve C-X Coupe modellerine ait fotoğrafa yer verildi.

İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik.



<💙><🧿><😉>#Togg pic.twitter.com/jGeq3WIAEl REKLAM October 29, 2022

TOGG özellikleri

300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunuluyor,

Aracın bataryaları 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır,

TOGG'un hızı 4.7 sn,

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücü,

Aracın 4G/5G network bağlantısı,

Aracın 3. seviye otonom sürüş kabiliyetlerine malik olması

Ülkemizin cennet köşesinden renkler, #Togg’a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali #Anadolu kırmızısından yana oldu.



Hayırlı olsun.🧿 https://t.co/8k1LeapPeH — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2022