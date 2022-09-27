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TOKİ 26 ilde 365 arsayı açık artırmayla satacak: Aralarında İstanbul Ankara, İzmir de var!

TOKİ arsa satışları cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin devam ettiği şu günlerde yoğun talep görüyor. Toplu Konut İdaresi, 250 bin konut, 100 bin konut arsası ile 10 bin işyeri projesini hayata geçirirken, açık artırma yöntemi ile İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ildeki 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara 36, 48 ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Peki TOKİ açık artırma arsa satışı nasıl olacak, başvuruları ne zaman? TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? İşte TOKİ açık artırma tarihleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ açık artırma arsa başvuruları ne zaman, peşinat ne kadar, vade kaç ay? TOKİ açık artırma arsa satışları hangi illerde yapıyor?
TOKİ açık artırma arsa satışları ne zaman, hangi ilde arsa satışları açık artırma ile satılacak?

TOKİ'den alınan bilgiye göre, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, park ve dinlenme alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 36, 48 ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

TOKİ açık artırma arsa satışı hangi ilde?

Muhammen bedeli 4 milyar 721 milyon 272 bin 46 lira olan yaklaşık 1 milyon 501 bin 219 metrekare büyüklüğündeki arsalar satışa sunulacak.

  1. Adana,
  2. Afyonkarahisar,
  3. Ankara,
  4. Antalya,
  5. Aydın,
  6. Balıkesir,
  7. Çanakkale,
  8. Diyarbakır,
  9. Elazığ,
  10. Eskişehir,
  11. Gaziantep,
  12. İstanbul,
  13. İzmir,
  14. Kahramanmaraş,
  15. Kayseri,
  16. Kırıkkale,
  17. Kocaeli,
  18. Konya,
  19. Manisa,
  20. Mersin,
  21. Muğla,
  22. Niğde,
  23. Şanlıurfa,
  24. Tekirdağ,
  25. Uşak ve
  26. Van

TOKİ açık artırma arsa satışı başvurusu ne zaman?

Açık artırma, 12 Ekim 2022 Çarşamba ve 13 Ekim Perşembe günleri saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak.

TOKİ açık artırma arsa satışı nerede yapılacak?

Oturumlar, Ankara Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İzmir Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de teklif verilebilecek.

TOKİ açık artırma arsa satışı peşinat ne kadar, vade sayısı kaç ay?

KDV'den muaf, yüzde 25 peşinat, 36, 48 ve 60 ay vade

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat, 36, 48 ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

TOKİ açık artırma arsa satışları ne zaman hangi gün yapılacak?

  • 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada, Çanakkale, Eskişehir, Van, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Uşak, Kayseri, Konya'da bulunan arsaların 13 Ekim 2022 Perşembe saat 10.30'daki açık artırmada ise Adana, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Niğde'de bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana Çukurova'da konut, Ankara Çankaya'da konut ve ticaret, Antalya'da konut ile ticaret, Aydın'da turizm tesis alanı, Elazığ'da konut-ticaret alanları bulunuyor.

İzmir'de satışa sunulan arsalar arasında sanayi, yerleşik konut alanı, küçük sanayi sitesi, tarım ve konut alanları da bulunuyor. Ayrıca İstanbul Başakşehir'de konut ve ticaret alanları satışa sunuldu. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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