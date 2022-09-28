TOKİ başvuruları iptal edilmemesi için dikkat edilmesi gerekenler

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine yoğun talep söz konusu. 14 Eylül’de e devlet ve bankalar üzerinden başvuruları alınan TOKİ konut başvuruları 31 Ekim’de tamamlanacak. TOKİ, tüm yurt genelinde totalde 250 bin adet konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri satışı gerçekleştirecek. Konut satışları için 2+1 ve 3+1 konutların aylık taksitleri belli oldu. Bu kapsamda TOKİ sosyal konut projesi 608 bin TL'lik 2+1 evlerin aylık taksit miktarı 2 bin 280 lira olacak ve 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ 3+1 sosyal konut 850 bin TL'lik fiyat üzerinden aylık 3187 TL aylık taksitlerle ödenecek. TOKİ peşinatları 3+1 için 85 bin TL, 2+1 için ise de 60 bin TL olarak belirlendi.

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TOKİ başvuru şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ sosyal konut projesinde başvuruların iptal olmaması için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Buna göre bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvurular geçersiz sayılacak. Peki TOKİ başvuru bedelini ödemeyenlerin başvurusu iptal olur mu? İptal edilen TOKİ konut başvuru için yeniden e devlet üzerinden başvuru yapılır mı? İşte detaylar.

TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır?

TOKİ başvurusu birden fazla olursa başvuru iptal edilir mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların iptal olmaması için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabileceği belirtilen Bakanlık açıklamasında, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı.

18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler.

TOKİ başvurusu iptali nereye yapılır?

Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda eşlerden birinin başvurusunu iptal etmesi gerekiyor.

TOKİ başvurusu için yatırılan para nereden geri alınır?

TOKİ başvurusunda bulunup daha sonra iptal etmek isteyenler de sosyal konut başvuru iptalinin nasıl ve nereden yapılacağını sorgulamakta.

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TOKİ başvurunun iptal edilmesi için; başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi; Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden veya www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtiliyor.

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