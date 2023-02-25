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Meteoroloji açıkladı: Toz taşınımı Kuzey Ege ile Marmara'da etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde iki gün boyunca toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ile birlikte beklenen toz taşınımının Kuzey Ege ile Marmara'da etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki toz taşınımı ne zaman olacak, yaşanacak? İşte Meteoroloji hava durumu açıklaması.

15:11 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Toz taşımı

Toz taşımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde iki gün boyunca toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ve pazatesi günü yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.

Toz taşınımı nerede görülecek?

Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ile birlikte beklenen toz taşınımının Kuzey Ege ile Marmara'da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımının pazartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Toz taşınımı
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#hava durumu
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Meteoroloji açıkladı: Toz taşınımı Kuzey Ege ile Marmara'da etkili olacak
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