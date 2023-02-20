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Trabzonspor’da Basel hazırlıkları sürüyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında Basel’i sahasında mağlup eden Trabzonspor, rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor- Basel maçının ayrıntıları belli oldu. Maçın saati, muhtemel 11 kadrosu ve diğer detaylar haberimizde.

09:30 . 20/02/2023 Pazartesi
DHA
Trabzonspor Basel

Trabzonspor Basel

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığı rakibi Basel ile 23 Şubat’ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00’da idman yapan bordo mavililer, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

TRABZONSPOR -BASEL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Karşılaşma TV8'den naklen yayımlanacak.



#trabzonspor
#basel
#UEFA Konferans Ligi play-off turu
#UEFA Konferans Ligi
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Trabzonspor’da Basel hazırlıkları sürüyor
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