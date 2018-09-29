Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle

Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Trabzonspor kendi evinde ligin zorlu takımlarından biri olan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligin son 2 haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0, Göztepe'ye sahasında 2-1 mağlup olarak zirveden uzaklaşan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı mağlup ederek moral bulmak istiyor. Maç ise saat 16.00’da beIN Sports ekranlarından canlı izlenecek.

Trabzonspor Kasımpaşa maçı nasıl canlı izlenir?

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Maça ait bilgiler

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 18 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un bu maçlarda 8-5'lik üstünlüğü var (5B).

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ligde ağırladığı son beş maçın sadece birini kazanabildi (2B 2M). Bordo mavililer bu eşleşmedeki ilk dört iç saha maçında galip gelmişti.

Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın Trabzon'da oynadığı son üç lig maçında toplam 15 gol atıldı. Bu gollerin 11'i Kasımpaşa'dan geldi.

Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 10 lig maçı berabere sonuçlanmadı (5G 5M).

Kasımpaşa'nın deplasmanda oynadığı son beş lig maçında toplam 25 gol atıldı (maç başına 5 gol).

Kasımpaşa bu sezon Galatasaray'ın ardından (14) ligde en fazla gol atan ikinci takım (12). Ancak İstanbul ekibi, aynı zamanda ligin en fazla gol yiyen üçüncü takımı (10, BB Erzurumspor ve Alanyaspor ile birlikte).

Kasımpaşa bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan takım (3). Kasımpaşa'nın ligde attığı gollerin %25'i penaltılardan geldi. İstanbul ekibi, bu üç penaltı golünün ikisini deplasman maçlarında buldu.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan isim olan Kasımpaşa oyuncusu Mbaye Diagne (8), aynı zamanda attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu (7 puan).

Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'de rakip kaleye çektiği dokuz isabetli şutta sekiz gol buldu. Diagne'nin gol olmayan tek isabetli şutunu Alanyaspor kalecisi Ufuk Ceylan kurtardı.

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son maçta Trezeguet, Kasımpaşa'nın attığı beş gole de katkı yapmıştı (iki gol, üç asist). Mısırlı oyuncu, Süper Lig'de 2014/15 sezonu başından bu yana bir maçta beş gol katkısı yapan üç isimden biri olurken, bu üç oyuncunun ikisinin rakibi Trabzonspor'du (diğer isim Ömer Şişmanoğlu, 13 Mayıs 2016).

Kasımpaşa oyuncusu Özgür Çek, bu sezon ligde sahada kaldığı 157 dakikada dört asist yaptı. Özgür, sahada kaldığı her 39 dakikada bir asist yaparken, bu asistlerinin üçünü deplasman maçlarında kaydetti.

Filip Novak, 2018 takvim yılında Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri (4, Pepe ve Mustafa Yumlu ile birlikte).

Trabzonspor'un ligde attığı son dört golün üçünde Tony Nwakaeme'nin direkt katkısı var (iki gol, bir asist).

Trabzonspor kötü gidişe dur demek istiyor

Trabzonspor, Süper Lig’in geride kalan 6 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 7 puan ile 12. sırada yer alan Karadeniz ekibi, yarın sahasında konuk edeceği Kasımpaşa engelini 3 puanla geçerek kötü gidişatına dur demek istiyor. Ligde son 2 haftadır maç kazanamayan bordo-mavililer, en son galibiyetini 4. haftada evinde Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada elde etmişti.

Trabzonspor ile Kasımpaşa 19. randevuda

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 18 maçta Trabzonspor’un 8 galibiyeti bulunurken, Kasımpaşa ise 5 kez gülen taraf oldu. 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekip, söz konusu maçlarda rakip filelere 27 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda İstanbul’da oynadığı müsabakayı 3-0 kazanırken, sahasında ise 5-2 kaybetmişti.

Trabzon’daki maçlar

Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa’ya galibiyetlerde üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, iç sahada oynan 9 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, sahasında attığı 11 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü.