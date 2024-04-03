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Emekliye müjde! Bakan Uraloğlu resmen duyurdu: Trenlerde yüzde 10 indirim uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğinin müjdesini verdi. Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirimden yararlanması için istenen belge var mı?

17:49 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
YHT emekli bilet indirimi ne kadar?
YHT emekli bilet indirimi ne kadar?

Emekliye indirimli ulaşım devreye alınıyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın 2024 Emekliler Yılı kapsamında sağladığı yüzde 10 indirimli bilet uygulaması bu gece başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait trenlerde geçerli olacak emekli indirimi YHT seferlerinde ilk olarak uygulanacak.

EMEKLİYE BAYRAM SEYAHATİ MÜJDESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini açıkladı.

"Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz." sözleri ile müjdeyi duyuran Bakan Uraloğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

YHT SEFERLERİ ARTIRILDI

Bakan Uraloğlu açıklamasında, Bayram tatili ve okullardaki ara tatili kapsayan 5 -15 Nisan tarihleri arasında ek Yüksek Hızlı Tren seferleri ve diğer trenlerde kapasite artışına gidildiğini belirtti. “Yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan’dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18 bin 84 koltuk kapasitesi artışı sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu kararla günlük karşılıklı sefer sayısı, Ankara-İstanbul hattında 13'ten 14’e, Konya-İstanbul hattında 4’ten 5’e yükselecek. Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günlerine ek olarak Cumartesi için de sefer konulacak. Yüksek hızlı trenlerdeki yeni seferler tatil dönemi sonrasında da devam edecek.

EMEKLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE YETERLİ OLACAK

Emeklilere yönelik uygulanmaya başlayacak olan yüzde 10 indirimden faydalanmak için e-devlet üzerinden veya bir resmi kurumdan alınacak emekli olunduğunu gösteren belge yeterli olacak. Söz konusu indirim tüm emeklileri kapsarken, yıl boyunca geçerli olacak.



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