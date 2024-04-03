Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendire enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye'nin şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise 68,50 yükseldi. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ve şubat ayı için yüzde 11,23 enflasyon farkını hak etmişti. Bugün ise Mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Böylelikle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda üç aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Peki memur ve memur emeklisi enflasyon zam oranı en az ne kadar olacak? Peki mart enflasyon farkı ne kadar?