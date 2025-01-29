TRT ekranlarında Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Devler ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları TRT ve Tabbi platformlarından canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverlerin takip edeceği mücadelelerin tümü saat 23.00'da başlayacak. TRT 1 canlı yayın izleme ekranında ise bugün Manchester City-Benfica maçı yer alıyor. İşte TRT 1 ile Tabii canlı yayın izleme sayfaları...

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.