Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TRT 1 CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi'de bu akşam (29 Ocak) dev maçlar Tabii ve TRT'den canlı izlenecek!

TRT 1 CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi'de bu akşam (29 Ocak) dev maçlar Tabii ve TRT'den canlı izlenecek!

22:2929/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
TRT'de bu akşam Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak
TRT'de bu akşam Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 8. ve son hafta maçları bu akşam oynanacak. TRT 1 ve Tabii platformları üzerinden canlı olarak izlenebilecek karşılaşmaların tümü saat 23.00'da başlayacak. TRT 1 canlı yayınında Manchester City-Club Brugge mücadelesi yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçların TRT ve Tabii canlı yayın bilgileri.

TRT ekranlarında Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Devler ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları TRT ve Tabbi platformlarından canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverlerin takip edeceği mücadelelerin tümü saat 23.00'da başlayacak. TRT 1 canlı yayın izleme ekranında ise bugün Manchester City-Benfica maçı yer alıyor. İşte TRT 1 ile Tabii canlı yayın izleme sayfaları...


TRT 2 GÜNDE 16 UEFA MAÇINI CANLI YAYINLAYACAK


UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nde 29-30 Ocak tarihlerinde oynanacak 16 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.




UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi 29-30 Ocak canlı yayın maç takvimi şöyle:


UEFA Şampiyonlar Ligi

Bugün

23.00 Manchester City - Club Brugge: TRT 1

23.00 Juventus - Benfıca: tabii Spor 1

23.00 Stuttgart - PSG: tabii Spor 2

23.00 Barcelona - Atalanta: tabii Spor 3

23.00 PSV Eindhoven - Liverpool: tabii Spor 4

23.00 Brest - Real Madrid: tabii Spor 5

23.00 Inter - Monaco: tabii Spor 6


UEFA Avrupa Ligi

Yarın

23.00 Ajax - Galatasaray: TRT 1

23.00 Midtjylland - Fenerbahçe: TRT Spor

23.00 Twente - Beşiktaş: TRT Spor Yıldız

23.00 Steau Bükreş - Manchester United: tabii Spor 1

23.00 Roma - E. Frankfurt: tabii Spor 2

23.00 Maccabı Tel Aviv - Porto: tabii Spor 3

23.00 Tottenham - Elfsborg: tabii Spor 4

23.00 Anderlecht - Hoffenheim: tabii Spor 5

23.00 Braga - Lazio: tabii Spor 6


TRT 1 FREKANS AYARI

Şampiyonlar Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir. Frekans bilgileri“ TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" .




#TRT1
#TRT canlı izle
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#canlı maç izle
#Tabii

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Bakanlığı listeyi paylaştı: Zeytinyağı, tereyağı, peynir yeniden listede!