UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 8. ve son hafta maçları bu akşam oynanacak. TRT 1 ve Tabii platformları üzerinden canlı olarak izlenebilecek karşılaşmaların tümü saat 23.00'da başlayacak. TRT 1 canlı yayınında Manchester City-Club Brugge mücadelesi yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçların TRT ve Tabii canlı yayın bilgileri.
TRT ekranlarında Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Devler ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları TRT ve Tabbi platformlarından canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverlerin takip edeceği mücadelelerin tümü saat 23.00'da başlayacak. TRT 1 canlı yayın izleme ekranında ise bugün Manchester City-Benfica maçı yer alıyor. İşte TRT 1 ile Tabii canlı yayın izleme sayfaları...
TRT 2 GÜNDE 16 UEFA MAÇINI CANLI YAYINLAYACAK
UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nde 29-30 Ocak tarihlerinde oynanacak 16 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi 29-30 Ocak canlı yayın maç takvimi şöyle:
Bugün
23.00 Manchester City - Club Brugge: TRT 1
23.00 Juventus - Benfıca: tabii Spor 1
23.00 Stuttgart - PSG: tabii Spor 2
23.00 Barcelona - Atalanta: tabii Spor 3
23.00 PSV Eindhoven - Liverpool: tabii Spor 4
23.00 Brest - Real Madrid: tabii Spor 5
23.00 Inter - Monaco: tabii Spor 6
Yarın
23.00 Ajax - Galatasaray: TRT 1
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe: TRT Spor
23.00 Twente - Beşiktaş: TRT Spor Yıldız
23.00 Steau Bükreş - Manchester United: tabii Spor 1
23.00 Roma - E. Frankfurt: tabii Spor 2
23.00 Maccabı Tel Aviv - Porto: tabii Spor 3
23.00 Tottenham - Elfsborg: tabii Spor 4
23.00 Anderlecht - Hoffenheim: tabii Spor 5
23.00 Braga - Lazio: tabii Spor 6
Şampiyonlar Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir. Frekans bilgileri“ TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" .