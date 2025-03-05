TRT Tabii Spor canlı izle: PSG Liverpool maçı canlı izle-Maç kaç kaç?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Paris Saint Germain (PSG) ile Liverpool son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'da başlayacak mücadele TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler Tabii Spor uygulamasına üye olarak karşılaşmayı takip edebilecek.





PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) LİVERPOOL MAÇI NASIL İZLENİR?





UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint Germain-Liverpool ile karşılaşacak. Saat 23.00'daki mücadele TRT'nin dijital platformu Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler Tabii üyeliği ile karşılaşmayı canlı takip edebilecek.





PSG-LİVERPOOL 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota





Tabii spor nasıl izlenir?





“tabii spor canlı izle” seçeneği sayesinde sporseverler, canlı yayınları kolayca takip edebiliyor. Bilgisayar, akıllı telefonlar, tabletler ve uyumlu akıllı televizyonlarda erişim mümkün. Kullanıcılar, tabii spor frekans bilgisine ihtiyaç duymaksızın uyumlu cihazlarına tabii uygulamasını indirip üye olarak tabii spor’a kolayca erişebiliyor ve bu sayede spor heyecanını HD kalitesinde ve kesintisiz izleme ayrıcalığını yaşayabiliyor.





Tabii spor ücretli mi?



