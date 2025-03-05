TRT Tabii Spor canlı izle: PSG Liverpool maçı canlı izle-Maç kaç kaç?

TRT Tabii Spor canlı nasıl izlenir? PSG Liverpool maçı canlı yayını bu akşam TRT'nin dijital platformu Tabii Spor kanalından canlı izleme seçeneğiyle yayınlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dev karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. TRT Tabii Spor canlı izleme sayfasını ve maçın kaç kaç olduğunu anlık olarak buradan takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Paris Saint Germain (PSG) ile Liverpool son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'da başlayacak mücadele TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler Tabii Spor uygulamasına üye olarak karşılaşmayı takip edebilecek.
PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) LİVERPOOL MAÇI NASIL İZLENİR?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint Germain-Liverpool ile karşılaşacak. Saat 23.00'daki mücadele TRT'nin dijital platformu Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler Tabii üyeliği ile karşılaşmayı canlı takip edebilecek.
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota
Tabii spor nasıl izlenir?
“tabii spor canlı izle” seçeneği sayesinde sporseverler, canlı yayınları kolayca takip edebiliyor. Bilgisayar, akıllı telefonlar, tabletler ve uyumlu akıllı televizyonlarda erişim mümkün. Kullanıcılar, tabii spor frekans bilgisine ihtiyaç duymaksızın uyumlu cihazlarına tabii uygulamasını indirip üye olarak tabii spor’a kolayca erişebiliyor ve bu sayede spor heyecanını HD kalitesinde ve kesintisiz izleme ayrıcalığını yaşayabiliyor.
Tabii spor ücretli mi?
tabii spor, TRT’nin sağladığı belirli canlı yayınları ücretsiz sunarken, daha geniş içeriklere erişim için tabii Premium üyeliği istemektedir. Premium paket sayesinde UEFA maçları, reklamsız yayınlar ve diğer ayrıcalıklara erişim sağlanabiliyor. Aylık 99 TL ücret karşılığında alınan paket, yıllık taahhüt gerektirmiyor ve kullanıcılar diledikleri zaman iptal edebiliyor.