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TÜBİTAK 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam ediyor! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu? Kadro dağılımı nasıl olacak?

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartları ve tarihlerine odaklandı. TÜBİTAK 236 personel alımı çin başvuru şartları belli oldu mu? Başvurular ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

11:28 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:40 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
TÜBİTAK personel alımı
TÜBİTAK personel alımı

TÜBİTAK, yayınladığı yeni iş ilanıyla 236 personel alacağını duyurdu. Farklı pozisyonlarda istihdam edilecek kişiler İstanbul ve Ankara'da göreve başlayacak. İşte, TÜBİTAK personel alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...

TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

TÜBİTAK personel alımı başvuruları 22 Nisan'da başladı. Son başvuru tarihi 13 Mayıs olarak belirlendi.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştiriliyor.

TÜBİTAK 236 personel alımı kadro dağılımı 2024

TÜBİTAK, yayınladığı iş ilanı detaylarında araştırmacı ile teknik ve destek personeli pozisyonlarında işe alım yapacağını duyurdu.

230 kişi araştırmacı olarak alınırken, 6 kişi teknik ve destek personeli olarak alınacak.



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