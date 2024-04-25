Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 1.829 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. MSB işçi alımı başvuruları 24 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılım da belli oldu. Peki MSB işçi alımları ne zaman, başvuru şartları neler? Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimleri ne zaman? İşte, 2024 Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı detayları...