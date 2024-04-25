TÜBİTAK, yayınladığı yeni iş ilanıyla 236 personel alacağını duyurdu. Farklı pozisyonlarda istihdam edilecek kişiler İstanbul ve Ankara'da göreve başlayacak. İşte, TÜBİTAK personel alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...
TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
TÜBİTAK personel alımı başvuruları 22 Nisan'da başladı. Son başvuru tarihi 13 Mayıs olarak belirlendi.
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştiriliyor.
TÜBİTAK 236 personel alımı kadro dağılımı 2024
TÜBİTAK, yayınladığı iş ilanı detaylarında araştırmacı ile teknik ve destek personeli pozisyonlarında işe alım yapacağını duyurdu.
230 kişi araştırmacı olarak alınırken, 6 kişi teknik ve destek personeli olarak alınacak.