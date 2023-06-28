Enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı ilgili kişilerce yakından takip ediliyor. Ekonomide önemli gelişmelere yön veren enflasyon oranları her ayın başında TÜİK tarafından ilan ediliyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. En son Haziran ayında Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

TÜİK 2023 HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileri, 3 Temmuz Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Haziran ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı netleşirken bu rakamlar aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için son veri olacak.

3 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli olacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşmiştir.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2023 Mayıs enflasyonu aylık 0,04 oldu. Buna göre, yıllık enflasyon ise %39,59 olarak açıklandı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in verilerine göre 5 aylık enflasyon verileri şöyle:

Ocak ayı enflasyonu: 6,65

Şubat ayı enflasyonu: 3,15

Mart ayı enflasyonu: 2,29

Nisan ayı enflasyonu: 2,39

Mayıs ayı enflasyonu: 0,04







