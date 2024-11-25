2024 Kasım ayı enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanıyor ve veriler önümüzdeki ayın başında açıklanacak. Enflasyon oranları, özellikle ekonomi çevreleri ve piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu açıklamanın, hem iç piyasa hem de dış ticaret açısından önemli etkiler yaratması bekleniyor. Kasım ayı enflasyonunun hangi düzeyde gerçekleşeceği, Türkiye'nin 2024 sonu enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda bir gösterge sunacak. TÜİK'in enflasyon hesaplamaları, her ay geniş bir veri setine dayanarak yapılırken, ekonomik beklentiler de bu açıklamaya odaklanmış durumda.

KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor.





Kasım ayı enflasyon rakamları, 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.





AÇIKLANAN SON ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 62,02, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,93 arttı.





Aylık bazda TÜFE yüzde 2,88, Yİ-ÜFE yüzde 1,29 artış gösterdi.





TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,58 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 27,17, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.





Böylece TÜFE, yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Temmuz 2023'te yüzde 47,83, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.



