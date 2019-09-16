Tüm Operatörler İçin İnternet Kampanyaları

Türkcell Bedava İnternet Kampanyaları

Türkcell yeni abone kazanmak ve mevcut abonelerini korumak için sürekli şekilde hediye internet kampanyaları düzenliyor. Aboneye, mesleğe, yaşa ya da saate göre değişen bedava internet fırsatları ile müşterilerini memnun eden firma, kampanyalarını da güncelliyor. Türkcell kullanıcıları için devam eden kampanyaları şöyle sıralayabiliriz:

· Joker Hediyeler Kampanyası: Türkcell kendi müşterilerine düzenlediği bu kampanya ile kullanıcılarını ödüllendiriyor. Türkcell faturalı hat sahibi olanlar, kendi tarifelerinden daha yüksek ücretli bir tarifeye geçtiklerinde bedava internet hediyesi alıyor. Hediye internetin kaç GB olacağı ve ne kadar tekrarlanacağı, müşteri olma süresine ve yeni tarifenin ücret farkına göre değişiyor.

· Sim Kupon Biriktir Kampanyası: Bu kampanyadan yararlanmak için öncelikle SİM uygulamasını indirmek gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra biriktirilen kuponlara göre müşteriler 1, 2, 3 ve 4 GB internet kazanabiliyor. Bu fırsattan 31.10.2019 tarihine kadar yararlanabilirsiniz.

· GNÇ Gece Kampanyası: GNÇ gece kampanyası 1, 3, 5 ve 7 GB bedava internet veriyor. GNÇ paket ve GNÇ yıllık paket seçimlerine göre aboneler 22.00-06.00 arasında kendilerine tanımlanan interneti kullanabiliyor.

· GNÇ Çatlat, Hediyeni Kap Kampanyası: 26 yaş altı abonelere sunulan bu hizmetle birlikte, aboneler GNÇ Çatlat uygulamasında hediye yumurtasını kırarak kendilerine tanımlanan saatlik, haftalık ya da aylık bedava internet hediyesini görebiliyor. https://bilgitoplulugu.org/turkcell-bedava-internet/

Vodafone Bedava İnternet Kampanyaları

İnternet paketlerinin yeni abone kazanmak için oldukça önemli olduğunun farkında olan Vodafone, çeşitli uygulamalar ve paketler halinde internet kampanyalarına devam ediyor. Güncel olarak Vodafone abonelerinin bedava internet kazanabilecekleri yöntemler şöyledir:

Seviyorum İnterneti Aktivitesi: Vodafone kurumsal sitesini ziyaret ederek, seviyorum interneti testini çözebilirsiniz. Böylelikle hem internet karakterini öğrenirsiniz hem de testin sonuna kadar devam aboneler 3 GB internet kazanabilirsiniz.

· Vodafone Yanımda Uygulaması: Sürekli devam eden bir kampanyadır ve Vodafone abonelerine haftalık olarak hediyeler verilir. Siz de Vodafone Yanımda uygulamasını indirerek, haftalık bedava internet kazanabilirsiniz.

· E-Fatura Kullanımı: Faturasını e-posta ile almak isterseniz Vodafone’dan 1 GB internet kazanabilirsiniz. https://bilgitoplulugu.org/vodafone-bedava-internet/

Türk Telekom Bedava İnternet Kampanyaları

Türk Telekom özel günler başta olmak üzere çeşitli tarihlerde tüm abonelerini kapsayan hediye internet servisini devreye sokuyor. Bunun dışında, abonelerin yapacağı küçük işlemlerde internet kazanmaları da mümkün oluyor. Türk Telekom abonesi iseniz ve hediye internet kazanmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri denemelisiniz:

· 4,5G Sim Kart Almak: 16.07.2016tarihinden önce Türk Telekom abonesi iseniz ve halen 4.5 G’li sim kartınızı almadıysanız tam da size göre bir kampanya devam ediyor. En yakın Türk Telekom bayisine giderek, yeni nesi 4.5G sim kartınızı alarak, 30 gün geçerli 30 GB bedava internet kazanabilirsiniz.

· Coşturan 3 GB Tarifesine Geçmek: Numaranızı Türk Telekom’a taşıyarak ya da ilk defa Türk Telekom hattı alarak taraftar paketlerinden birini seçerseniz, hattınıza tanınan 3GB internetin yanında ilk yıl her ay 1 GB internet hediyesi kazanabilirsiniz.

· Selfy 1GB Kampanyasından Yararlanmak: Selfy’li iseniz, hattınıza tek seferde 30 TL veya daha yüksek tutarlı bir TL yüklemesi yaparak, diğer tüm kampanyalardan bağımsız olarak ekstra 1 GB bedava internet hediyesi alabilirsiniz. Detaylar için https://bilgitoplulugu.org sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.