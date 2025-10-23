Yeni Şafak
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI 2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor Avrupa'da Türkiye'ye kaç puan kazandırdı? İşte güncel tablo

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI 2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor Avrupa’da Türkiye’ye kaç puan kazandırdı? İşte güncel tablo

23:37 23/10/2025, Perşembe
Türkiye UEFA Ülke Puanı 2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor Avrupa’da Türkiye’ye Kaç Puan Kazandırdı? İşte güncel tablo
Türkiye UEFA Ülke Puanı 2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor Avrupa’da Türkiye’ye Kaç Puan Kazandırdı? İşte güncel tablo

Temsilcilerimizin Avrupa’da gösterdiği performans, ülke puanı açısından büyük değer taşıyor. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin grup aşamasında elde ettiği galibiyetler, Türkiye’nin sıralamadaki yerini sağlamlaştırıyor. Samsunspor’un Konferans Ligi’nde alacağı puanlar da bu tabloyu destekleyecek. Peki Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor Avrupa’da Türkiye’ye kaç puan kazandırdı? Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu? Kaçıncı sıradayız? İşte güncel sıralama ve puanlar...

Avrupa kupalarında haftanın öne çıkan sonuçları, UEFA ülke puanı sıralamasını yeniden şekillendirdi. Türk temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un elde ettiği sonuçlar, Türkiye’nin Avrupa’daki konumuna doğrudan etki etti.


Galatasaray’dan dev galibiyet

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek gruptaki puanını 6’ya yükseltti. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti, hem kendi tur umutlarını güçlendirdi hem de ülke puanına önemli katkı sağladı.


Fenerbahçe Stuttgart engelini geçti

Avrupa Ligi’nde sahne alan Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Stuttgart’ı 2-0 yenerek hanesine kritik bir galibiyet daha yazdırdı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla grubundaki liderliğini pekiştirirken, Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki puanına da doğrudan katkı yaptı.


Samsunspor Konferans Ligi’nde sahne alıyor

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Samsunspor, bu akşam karşılaştığı Dinamo Kiev maçından alacakları olası bir galibiyetle Türkiye’nin puanını daha da yukarı taşıyabilir.


Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

Son alınan sonuçlarla birlikte Türkiye, 45.600 puanla 9. sırada yer alıyor. Sıralamada Türkiye’nin hemen önünde Belçika (56.350 puan) bulunurken, arkasında Çekya (41.700 puan) yer alıyor. Bu performans, Türkiye’nin gelecek sezonlarda Avrupa kupalarına daha fazla takım göndermesi adına büyük önem taşıyor. Özellikle ilk 10 içinde kalmak, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım şansını artırıyor.


UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL TABLO

1. İngiltere - 98.782

2. İtalya - 87.801

3. İspanya - 81.953

4. Almanya - 77.830

5. Fransa - 71.246

6. Hollanda - 63.366

7. Portekiz - 60.266

8. Belçika - 56.350

9. TÜRKİYE - 45.600

10. Çekya - 41.700

11. Yunanistan - 38.712

12. Polonya - 38.125

13. Norveç - 37.987

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI 2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor Avrupa’da Türkiye’ye kaç puan kazandırdı? İşte güncel tablo