A Milli Takım'ın Avusturya'yı yendi ve rakibi belli oldu. Peki, Türkiye çeyrek finalde kiminle eşleşecek? İşte, Türkiye'nin rakibi!
TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın iki favorisi olarak gösterilen İspanya ve Almanya çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Slovenya’yı mağlup eden Portekiz ise iddialı takımlardan Fransa ile çeyrek finalde oynayacak. Son 16 turunda Slovakya’yı geçen İngiltere ise İsviçre ile oynayacak.
A Milli Takım Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakib oldu.
EURO 2024 MAÇ PROGRAMI
Çeyrek finaller 5-6 Temmuz
Yarı finaller 9-10 Temmuz
Final 14 Temmuz
EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:
İsviçre-İtalya: 2-0
Almanya-Danimarka: 2-0
İngiltere-Slovakya: 2-1
İspanya-Gürcistan: 4-1
Fransa-Belçika: 1-0
Portekiz-Slovenya: 3-0
Romanya-Hollanda: 0-3
Avusturya-Türkiye: 1-2