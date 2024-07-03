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Türkiye'nin çeyrek finalde rakibi kim oldu? Euro 2024 Türkiye'nin çeyrek finalde hangi takımla eşleşti?

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı eleyen Türkiye, çeyrek finale yükseldi. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İspanya, Almanya, İngiltere, İsviçre, Portekiz, Fransa, Hollanda çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Peki Türkiye çeyrek finalde rakibi kim oldu? EURO 2024 Türkiye çeyrek finalde kimle eşleşti? İşte, EURO 2024 Türkiye’nin rakibi...

09:03 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye- Hollanda
Türkiye- Hollanda

A Milli Takım'ın Avusturya'yı yendi ve rakibi belli oldu. Peki, Türkiye çeyrek finalde kiminle eşleşecek? İşte, Türkiye'nin rakibi!

TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın iki favorisi olarak gösterilen İspanya ve Almanya çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Slovenya’yı mağlup eden Portekiz ise iddialı takımlardan Fransa ile çeyrek finalde oynayacak. Son 16 turunda Slovakya’yı geçen İngiltere ise İsviçre ile oynayacak.

A Milli Takım Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakib oldu.

EURO 2024 MAÇ PROGRAMI

Çeyrek finaller 5-6 Temmuz

Yarı finaller 9-10 Temmuz

Final 14 Temmuz

EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:

İsviçre-İtalya: 2-0

Almanya-Danimarka: 2-0

İngiltere-Slovakya: 2-1

İspanya-Gürcistan: 4-1

Fransa-Belçika: 1-0

Portekiz-Slovenya: 3-0

Romanya-Hollanda: 0-3

Avusturya-Türkiye: 1-2





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