A Milli Takım'ın Avusturya'yı yendi ve rakibi belli oldu. Peki, Türkiye çeyrek finalde kiminle eşleşecek? İşte, Türkiye'nin rakibi!

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın iki favorisi olarak gösterilen İspanya ve Almanya çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Slovenya’yı mağlup eden Portekiz ise iddialı takımlardan Fransa ile çeyrek finalde oynayacak. Son 16 turunda Slovakya’yı geçen İngiltere ise İsviçre ile oynayacak.