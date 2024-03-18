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TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavları 17 Mart tarihinde binerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Temel Tıp Bilimleri Testi'nden 100 soru, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nden de 100 soru karşısında ter döken adaylar için TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. İşte ÖSYM TUS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indirme ekranı...

08:32 - 18/03/2024 Monday
Güncelleme: 08:49 - 18/03/2024 Monday
Yeni Şafak
tus
tus

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavları 17 Mart bugün binerce adayın katılımıyla yapıldı. Temel Tıp Bilimleri Testi'nden 100 soru, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nden de 100 soru soruldu.

TUS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi.

TUS SORU KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci 27 Mart saat 23.59'da sona erecek.

TUS 2024 PUANI NASIL HESAPLANIR?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sınav sonuçları tarihi ÖSYM takviminde yer aldı. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından sorgulayabilecek. Sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde erişime açılacak.



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