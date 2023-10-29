WBC ağır sıklet dünya şampiyonu Tyson Fury, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Kamerun asıllı Fransız MMA Sporcusu Francis Ngannou ile karşılaştı. Fury maçı puanla kazandı. UFC dövüşçüsü Francis Ngannou rakibini 3. raundda sol kroşesi ile düşürmeyi başardı fakat maçına kazanmasına yeterli olmadı. Tyson Fury - Francis Ngannou maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

TYSON FURY - FRANCİS NGANNOU MAÇ ÖZETİ

Tyson Fury - Francis Ngannou maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

FRANCİS NGANNOU GALİBİYETİ KIL PAYI KAÇIRDI

Sporun en prestijli kemerlerinden birinin yenilmez sahibi Fury, daha önce profesyonel olarak boks yapmamış rakibi Ngannou karşısında oldukça zor anlar yaşarken, 37 yaşındaki rakibine yenilgiyi kıl payı atlattı..

Ngannou üçüncü round da İngiliz rakibini sol kroşeyle yere düşürdü. 35 yaşındaki Fury, aldığı darbe ile yere düşse de raundun sonunu görebildi.

Karşılaşma 10 raundun sonunda puanlama ile sona erdi. İki hakem Fury lehine 96-93 ve 95-94 puanlama yaparken, bir hakem ise Ngannou lehine 95-94 şeklinde puanlama yaptı.

FURY’DEN FRANCİS NGANNOU’YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Maçın ardından konuşan 35 yaşındaki İngiliz boksör Tyson Fury, rakibi hakkında "O harika bir dövüşçü ve düşündüğünüzden çok daha iyi bir boksör. Garip bir adam ve çok iyi yumruk atıyor. Bana son 10 yılın en zor dövüşlerinden birini yaşattı." dedi.







