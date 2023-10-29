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Tyson Fury - Francis Ngannou maçını puanla Fury kazandı | ÖZET

Tyson Fury - Francis Ngannou maçı dün akşam Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlendi. Büyük Britanyalı boksör Tyson Fury ile Kamerun asıllı Fransız Francis Ngannou karma dövüş sanatları kapsamında gösteri maçına çıktılar. Maçı "Çingene Kral" lakaplı Fury puanla kazandı. Mücadelenin 3. raundunda MMA sporcusu Ngannou, Fury’i düşürsede maçı kazanamadı. Karşılaşmayı birçok ünlü kişinin yanında dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo da izledi. Tyson Fury - Francis Ngannou maçının özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:38 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 10:42 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tyson Fury - Francis Ngannou maç özeti

Tyson Fury - Francis Ngannou maç özeti

WBC ağır sıklet dünya şampiyonu Tyson Fury, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Kamerun asıllı Fransız MMA Sporcusu Francis Ngannou ile karşılaştı. Fury maçı puanla kazandı. UFC dövüşçüsü Francis Ngannou rakibini 3. raundda sol kroşesi ile düşürmeyi başardı fakat maçına kazanmasına yeterli olmadı. Tyson Fury - Francis Ngannou maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

TYSON FURY - FRANCİS NGANNOU MAÇ ÖZETİ

Tyson Fury - Francis Ngannou maç özetini izlemek için

FRANCİS NGANNOU GALİBİYETİ KIL PAYI KAÇIRDI

Sporun en prestijli kemerlerinden birinin yenilmez sahibi Fury, daha önce profesyonel olarak boks yapmamış rakibi Ngannou karşısında oldukça zor anlar yaşarken, 37 yaşındaki rakibine yenilgiyi kıl payı atlattı..

Ngannou üçüncü round da İngiliz rakibini sol kroşeyle yere düşürdü. 35 yaşındaki Fury, aldığı darbe ile yere düşse de raundun sonunu görebildi.

Karşılaşma 10 raundun sonunda puanlama ile sona erdi. İki hakem Fury lehine 96-93 ve 95-94 puanlama yaparken, bir hakem ise Ngannou lehine 95-94 şeklinde puanlama yaptı.

FURY’DEN FRANCİS NGANNOU’YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Maçın ardından konuşan 35 yaşındaki İngiliz boksör Tyson Fury, rakibi hakkında "O harika bir dövüşçü ve düşündüğünüzden çok daha iyi bir boksör. Garip bir adam ve çok iyi yumruk atıyor. Bana son 10 yılın en zor dövüşlerinden birini yaşattı." dedi.



#Tyson Fury
#Francis Ngannou
#MMA
#Boks
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