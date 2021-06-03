Udi hindi nedir: Udi hindi faydaları nelerdir?

Udi Hindi, Doğu Asya topraklarında yetişen bir ağaçtan elde ediliyor.

Hadîs-i Şerîf; ‘Tedavilerin en iyisi hacamat ve udi hindi ile tedavidir.’

Udi Hindi, Doğu Asya topraklarında yetişen bir ağaçtan elde edilmektedir. Çin’de yoğun olarak görülen bu ağaç, her mevsim yaprakları bulunan ve mevsim geçişlerinden etkilenmeyen bir türdür.

Türkiye’de Udi Hindi’nin yetiştirilme amacı ise süs bitkisi olarak kullanmasıdır. Ancak Udi Hindi, yalnızca bir süs bitkisi olmakla kalmayıp, birçok hastalığa iyi gelen eşsiz bir şifa deposu olma özelliğine sahiptir.

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Udi Hindi’nin özellikleri

Udi hindi tütsüsü; bu ağacın odun kısmı ve kabukları ateşte yakıldığında etrafa hoş bir koku yaymaktadır.

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Udi Hindi, çok eski zamanlarda tüccarlar tarafından, Arap ülkelerine getirilmiş bir bitkidir. Bu nedenle bir diğer adı da ‘Kust-i Bahri’dir (Aquilaria agallocha). Beyaz renkte olanları bu adla anılırken siyah olanlarına ise ‘kust-i hindi’ denir.

Udi hindi bitkisinin bilinen bir diğer adı da ‘öd ağacı’dır.

Udi hindi, koku alanında ve tıpta kullanılan bir bitkidir.

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Udi Hindi Faydaları

Udi hindi tozu, bal ile karıştırıldığında antibiyotik özelliğine sahip olup enfeksiyon hastalıklarında fayda sağlamaktadır.

Mikropları atar.

Boğazı yumuşatır ve boğaz ağrılarına iyi gelir.

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Burun tıkanıklığı için de etkilidir. Çocuklara ve yetişkinlere udi hindi ile burun damlası hazırlanıp uygulanabilir.

Bademcik iltihabı ve genel iltihaplanma durumlarında udi hindi otu etkili olmaktadır.

Balgam sorunu yaşayanlar, udi hindi tüketerek solunum yolunu rahatlatılabilirler.

Mide ağrısında etkilidir.

Hoş bir kokuya sahip olması nedeniyle ağız kokularını giderir.

Vücut direncini güçlendirip bedeni hastalıklara karşı korur.

Stresi, yorgunluğu gidererek vücuda enerji verir.

Cildi yeniler. Maske olarak uygulandığında ölü derileri atar ve lekelerin giderilmesini sağlar.

Hafif dereceli yanıklar ve egzama hastalığında tercih edilen bir bitkidir

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FOTOĞRAF 12 Elmanın kabuğu, biraz ıhlamur ve karanfille birlikte kaynatılarak çay olarak içilebilir. Bu karışım, kişiyi balgamdan kurtarır ve öksürüğü tedavi eder. Elma çok sayıda antioksidan içerir. Elma kabuğu ise elmadan bile fazla antioksidan içermektedir. Düzenli olarak elma kabuğu tüketen kişilerde, diyabete yakalanma riski düşmektedir. Ayrıca içeriğinde bulunan pektin maddesi, şekeri düşürmektedir. Bunlarla beraber, elma kabuğu, kolesterolü de düşürmektedir. Özellikle diyet yapan kişiler tarafından, elma kabuğu ile beraber tüketilmelidir. Posa oranı fazla olduğundan, açlık duygusunu yok etmektedir. Elma kabuğu ve elma, kas erimelerine karşı bedeni korumaktadır. Elmayı kabuğu ile yemek, dişler için de eşsiz yararlar sağlamaktadır. Dişleri temizler ve diş eti sağlığını korur. Not: Faydalı olması için kabuğuyla tüketilmesini tavsiye ettiğimiz elmalara bazı satıcılar rengi ve şekli düzgün olsun diye parafin uygulamaktadırlar. Parafin elmanın parlak görünmesini sağlarken raf ömrünü de uzatıyor. Parafin sadece elmalarda değil bu tür diğer gıdalarda da uygulanabiliyor. Bu konuda lütfen dikkatli olun. Kaynak: http:www.bitkilog.com Elma kabuğunun faydaları Elma ve elma kabuğu doğal şifa kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar özellikle her gün bir adet elma tüketilmesini öneriyor. Doğal bir mucize olan elmanın kabuğuda şifa dağıtıyor. İşte elma kabuğunun sağlığa yararları

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