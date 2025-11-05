UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum

Avrupa kupalarında haftanın en kritik maçları öncesinde UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündemde. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un bu hafta Avrupa arenasında sahne alacak olmasıyla birlikte, Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki konumu merak konusu oldu.





Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor Sahne Alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, bugün deplasmanda Ajax karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki 4. maçına çıkarken 6 puanla iddiasını sürdürmek istiyor. Perşembe günü ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iki temsilcimiz sahada olacak. Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen karşısında galibiyet arayacak. Samsunspor ise taraftarı önünde Malta ekibi Hamrun’u konuk edecek. Bu üç maç, Türkiye’nin UEFA puanı açısından büyük önem taşıyor.





Türkiye 9. Sırada, Puanı 46.000

Avrupa kupalarında alınan sonuçların ardından Türkiye’nin toplam ülke puanı 46.000 seviyesine yükseldi. Bu sonuçla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alıyor. En yakın takipçimiz Çekya, 42.300 puanla 10. sırada bulunuyor. Listenin zirvesinde İngiltere 99.005 puanla yer alırken, onu sırasıyla İtalya (87.803), İspanya (82.203), Almanya (78.402) ve Fransa (71.248) takip ediyor.





UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA İLK 10 (2025-2026 Sezonu)

İngiltere - 99.005 İtalya - 87.803 İspanya - 82.203 Almanya - 78.402 Fransa - 71.248 Hollanda - 63.700 Portekiz - 60.266 Belçika - 56.350 Türkiye - 46.000 Çekya - 42.300





Temsilcilerimizin galibiyeti kritik

Türkiye’nin Avrupa’daki sıralamasını koruyabilmesi ve üst basamaklara tırmanabilmesi için temsilcilerimizin grup aşamasındaki her puanı büyük önem taşıyor.

Galatasaray’ın Ajax deplasmanından galibiyetle dönmesi, Fenerbahçe’nin Plzen karşısında avantaj sağlaması ve Samsunspor’un iç sahadaki galibiyeti, ülke puanına doğrudan katkı sağlayacak.





Hedef: 8. sıra