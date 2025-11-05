Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum

23:545/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum

UEFA ülke puanı sıralaması, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa’daki kritik maçları öncesinde yeniden gündemde. Temsilcilerimizin bu haftaki performansı, Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki konumunu doğrudan etkileyecek. Galatasaray Ajax deplasmanında sahne alırken, Fenerbahçe ve Samsunspor ise Avrupa Konferans Ligi’nde puan peşinde olacak. İşte UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin listedeki yeri.

Avrupa kupalarında haftanın en kritik maçları öncesinde UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündemde. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un bu hafta Avrupa arenasında sahne alacak olmasıyla birlikte, Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki konumu merak konusu oldu.


Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor Sahne Alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, bugün deplasmanda Ajax karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki 4. maçına çıkarken 6 puanla iddiasını sürdürmek istiyor. Perşembe günü ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iki temsilcimiz sahada olacak. Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen karşısında galibiyet arayacak. Samsunspor ise taraftarı önünde Malta ekibi Hamrun’u konuk edecek. Bu üç maç, Türkiye’nin UEFA puanı açısından büyük önem taşıyor.


Türkiye 9. Sırada, Puanı 46.000

Avrupa kupalarında alınan sonuçların ardından Türkiye’nin toplam ülke puanı 46.000 seviyesine yükseldi. Bu sonuçla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alıyor. En yakın takipçimiz Çekya, 42.300 puanla 10. sırada bulunuyor. Listenin zirvesinde İngiltere 99.005 puanla yer alırken, onu sırasıyla İtalya (87.803), İspanya (82.203), Almanya (78.402) ve Fransa (71.248) takip ediyor.


UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA İLK 10 (2025-2026 Sezonu)

  1. İngiltere - 99.005
  2. İtalya - 87.803
  3. İspanya - 82.203
  4. Almanya - 78.402
  5. Fransa - 71.248
  6. Hollanda - 63.700
  7. Portekiz - 60.266
  8. Belçika - 56.350
  9. Türkiye - 46.000
  10. Çekya - 42.300

Temsilcilerimizin galibiyeti kritik

Türkiye’nin Avrupa’daki sıralamasını koruyabilmesi ve üst basamaklara tırmanabilmesi için temsilcilerimizin grup aşamasındaki her puanı büyük önem taşıyor.

Galatasaray’ın Ajax deplasmanından galibiyetle dönmesi, Fenerbahçe’nin Plzen karşısında avantaj sağlaması ve Samsunspor’un iç sahadaki galibiyeti, ülke puanına doğrudan katkı sağlayacak.


Hedef: 8. sıra

Türkiye’nin kısa vadeli hedefi, Belçika’yı geride bırakarak 8. sıraya yükselmek. Bu başarı, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarına daha fazla takım göndermemizi sağlayabilir. Gözler şimdi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un sahadaki performansına çevrildi.

#uefa
#türkiye
#galatasaray
#fenerbahçe
#samsunspor
#uefa ülke puanı
#uefa sıralaması
#UEFA ülke puanı sıralaması
#Türkiye’nin UEFA ülke puanı
#Türkiye kaçıncı sırada
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum