"Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2024? KYK üniversite burs başvuru takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilere sağlanan burs miktarı 2.000 liraya yükseltilmişti. Yeni yıl ile birlikte burs ücretinde artış olması beklenirken ön lisans ve lisans eğitimine başlayan öğrenciler, burs başvuru takvimine odaklandı. Başvuruların ardından değerlendirme süreci başlayacak ve burs deseği sağlanacak öğrenciler belirlenecek. Burs verilecek öğrenciler belirlenirken devlet kurumlarından alınan bilgiler ve başvuru belgeleri değerlendirilecek. Öğrencinin ve ailesinin maddi durumu, eğitim alınan şehir vb. faktörler dikkate alınacak. Peki üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak 2024? KYK üniversite burs başvuru takvimi açıklandı mı?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte ön lisans ve lisans eğitimine yeni başlayan ve ara sınıfta okuyan öğrenciler burs başvuru takvimine odaklandı.

Burs başvuru tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 12-19 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılda benzer şekilde burs başvurularının en geç Ekim ayının üçüncü haftasına kadar başlaması bekleniyor.

KYK kredi başvurusu için ayrı bir ekran bulunmuyor. Burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından kredi ve geri ödemesiz burs alacak öğrenciler belirleniyor.

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS HANGİ ÖĞRENCİLERE VERİLECEK?

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

Gazinin kendisi veya bekar çocukları

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini

tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular