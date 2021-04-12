Tavuk yemekleri ayrı kızartılmış tavuk ayrı kimileri için. Şöyle nar gibi kızarmış yanında pilavı e bir de mis gibi ayranı kimse reddetmez. O halde menünün ana yemeği olan tavuğun tarifini veriyoruz. Yanında da 10 dakikada hazırlayacağınız salata ile harika bir sofra kuracaksınız. Sizi mutfağa alalım o halde. Kolay gelsin...

Unla kızarmış tavuk but.

Unla kızarmış tavuk but tarifi için malzemeler

1 Çorba Kaşığı Un

1 Çorba Kaşığı Fındık Unu

1 Adet Yumurta

500 Gram Tavuk But

Unla kızartılmış tavuk but.

Unla kızartılmış tavuk but tarifi yapılışı

Butları haşlayın. Un ve fındık ununu bir kasede karıştırın. Yumurtayı ayrı bir yerde çırpıp butları önce yumurtaya ve sonra un karışımına bulayın. Bir tepsiye alıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Sonra kızdırılmış yağda iyice kızarana kadar pişirin.

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Unla kızartılmış tavuk but kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

60 dakikada hazırlanan unla kızartılmış tavuk but 30 dakikada pişer.

Unla kızartılmış tavuk but tarifinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan unla kızartılmış tavuk but tarifinin kalorisi 187 k.kal.

Unla kızartılmış tavuk but yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Unla kızartılmış tavuk but için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 12,75 lira.

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