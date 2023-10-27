Uyuz vakaları gün geçtikçe artıyor. Uzmanlar, uyarılarını yapmaya devam ederken uyuz hastalığı hakkında sorulan sorular da artıyor. Uyuz nasıl bulaşır, nasıl tedavi edilir?

Tüm dünyada görülen uyuz vakalarındaki artış sürüyor

Uyuz vakaları hem dünyada hem de Türkiye’de artıyor. Ümraniye eğitim araştırma hastanesine günde 30-40 uyuz hastası başvuruyor. Ortaya çıktığında tüm aile bireylerinin tedavi olması gerekiyor.

Uyuz Nasıl Bulaşır?

Hastalık, deri temasıyla bulaşıyor. Uyuzun bulaşması için en az 20-30 dakika temas gerekiyor. Bir kişide uyuz çıktığında, ailesindeki herkesin, kaşıntı olmasa da aynı tedaviyi uygulaması gerekiyor.

"Uyuzu olan bir kişiyle tokalaştığınız zaman uyuz bulaşmaz"

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erhan Ersoy, "Uyuzu olan bir kişiyle tokalaştığınız zaman uyuz bulaşmayacaktır. Ama aynı kişiye de on beş yirmi dakika el ele tutuşmanız bu virüsün bulaşmasına yol açabiliyor. Ortak verilen eşyalarla da bulaşma söz konusu olduğu için aynı evde yaşayanların tedaviye aynı anda başlamaları uygun şekilde doğru tedavi kullanmaları önemli” dedi.

Kaşıntı 4 haftaya kadar sürebiliyor

Kaşıntı sona erse de tedavinin yarıda bırakılmaması isteniyor. Uyuz bebeklerde de görülebiliyor. Kaşıntı 4 haftaya kadar sürebiliyor. İlacın yanı sıra kullanılan eşyanın da dezenfekte edilmesi gerekiyor.

Nevresimlerin 60 derecede yıkanması, kıyafetlerin hava almayacak şekilde 4-5 gün bekletilmesi öneriliyor.

Uyuz Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Yaygın, parazitik bir rahatsızlık olan uyuz hastalığı, genellikle bilek, dirsek, koltuk altı, göğüs, bel, kalça,genital bölge, ayak ve el parmak aralarında kaşıntıya yol açar. Kadınlarda meme uçlarında, erkeklerde ise genital bölgede kaşıntı ve lezyonlar görülebilir. Çocuklarda kulak arkası, yüz, avuç içi ve ayak tabanında da kaşıntı oluşabilir. Akarların açtığı tüneller cilt yüzeyinden çıplak gözle görülebilir. Kişinin yaşam kalitesini düşürecek kadar şiddetli kaşıntıya yol açan uyuz hastalığı, kaşıntının neden olduğu tahrişe bağlı olarak farklı cilt enfeksiyonlarının oluşmasına da neden olabilir. Bu yüzden aşağıdaki belirtilerin varlığında mutlaka hekime başvurulmalıdır.

Özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı,

Cilt yüzeyinde özellikle parmak aralarında akarın yol açtığı beyaz ya da gri renkli 1-10 mm uzunluğunda çizgiler,

Sıcak banyo ile artış gösteren kaşıntı,

Akarın neden olduğu tünellerin üst kısmında kir birikimi, siyah nokta benzeri oluşumlar,

Cilt yüzeyinde inci tanesine benzeyen, içi sıvı dolu lezyonlar,

Yaygın şekilde kızarıklık, döküntü ve yara varlığı.

Bebeklerde Uyuz Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde uyuz belirtileri, genellikle ciltte kızarıklık, döküntü ve şiddetli kaşıntı içerir. Bebeklerin ciltleri daha hassas olduğundan, uyuz semptomları daha çabuk fark edilebilir. Bebeklerde uyuz tanısı konduğunda, doktor tarafından reçete edilen ilaçlar kullanılmalıdır. Ayrıca, enfeksiyonun diğer aile üyelerine yayılmasını önlemek için kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyuz Hastalığı Nasıl Bulaşır?

Uyuz, son derece kolay bulaşan bir hastalıktır. Hastalığın görülme sıklığı sonbahar ve kış aylarında artış gösterir. Okul, hastane, bakım evi ve kışla gibi yerlerde çok daha sık rastlanan uyuzun kaynağı, halk arasında uyuz böceği olarak bilinen sarcoptes scabiei von hominis akarıdır.

Uyuz, aile bireyleri arasında da sıklıkla bulaşır. Hastalığın bulaşma şekli, ten teması ile olabileceği gibi ortak kullanılan yatak, çarşaf, havlu ve kıyafetler de hastalığı taşıyabilir. Bunun sebebi akarın insan vücudu dışında 1-2 gün kadar yaşayabilmesidir. Her yaş ve cinsiyetten kişide görülen uyuz hastalığının kişisel hijyenine özen göstermeyen insanlarda görüldüğüne inanılsa da bu doğru değildir. Uyuz hastalığının kişisel hijyen ile direkt olarak alakası bulunmaz.

Uyuz böceği sağlıklı kişiye geçtiğinde, deri altına girerek burada tüneller açar ve hızla ürer. İlk belirtilerin ortaya çıkması, 2 ile 6 hafta kadar sürer ancak bu süre içinde de uyuz hastalığı kişiden kişiye bulaşabilir. Daha önce uyuz hastalığına yakalanan bir kişide belirtiler daha erken dönemde ortaya çıkabilir. Hastalığın uyuz hastalığı olan hayvanlardan insanlara bulaşması olası olsa da bu durumda insandan insana bulaşan uyuzdan farklı olarak belirtiler 1-3 saat içinde ortaya çıkar. Hayvandan insana geçen uyuz akarı, deri içinde giremez ve kısa süre içinde ölür. Sıklıkla sorulan "Uyuz hastalığı neden olur?" sorusu bu şekilde yanıtlanabilir.







