Uzaktan Eğitim, Novarge ile çok daha ulaşılabilir

Şimdiye kadar birçok önemli çalışmaya imzasını atan uzaktan eğitim merkezi, bu kez yeni eğitim modelini kamuoyuyla paylaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Karaağaç, oluşturdukları yeni eğitim modeli hakkında bilgiler verdi. Yeni eğitim modeliyle çok farklı, eğlenceli ve ulaşılabilir bir model oluşturduklarını belirten Karaağaç, “Yeni uzaktan eğitim modeli ile tüm şehirlerde kolay, ulaşılabilir, öğrenme garantili ve ekonomik bir eğitim imkanı sunuyoruz” dedi.

Gelişen teknolojinin, tüketim alışkanlıklarının ve son olarak dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının birçok alanda olduğu gibi eğitimde de farklı yönelimler oluşturduğunu belirten Karaağaç, ''Eğitime olan ihtiyaç ve eğitimi edinme modeli artık değişti. İnsanlar her alanda kolay erişilebilirlik, esneklik ve kalite arıyor. Bugün iş bulmak ve kariyer yapmak isteyenlerle, kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler eğitimlerimizi tercih ediyor’’ şeklinde konuştu.

Geçmişi iki asır öncesine kadar dayanan, öğrenci ve eğitmenin fiziksel olarak aynı mekanı paylaşmak zorunda olmadığı, öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu üstlendiği "uzaktan eğitim’’ günümüz bireylerinin eğitim ihtiyacını karşılamada alternatif çözümler sunabilecek bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Düşünen, algılayan, analiz ve sentez yapabilen çağın gelişmelerini okuyup anlayıp kavrayarak problem çözme yeteneklerine sahip esnek nesillerin yetiştirilmesiyle, 21. yüzyılın küresel dünyası karşısında her alanda rekabette başarılı bir Türkiye’nin inşasında uzaktan eğitimin büyük bir rolü olacak. Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitimin ne kadar önemli olduğu kavranmış, bu sürece hızla adapte olan ülkelerde eğitimin işleyişi aksamamıştır.

Robotik Kodlama Eğitimi

Son zamanların en dikkat çekici konularından biri olan Robotik Kodlama Eğitimi, özellikle gençlerin oldukça ilgisini çekiyor. Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi, Robotik Kodlama Eğitimi adı altında 8 yaşından itibaren tüm kullanıcılara uzaktan eğitim hizmeti sunuyor. Her yaş grubuna özel hazırlanan içeriklerle, öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Uzmanlık Eğitimi

Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde ülkemizde de kabul edilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kamu veya özel tüm kurum ve kuruluşları yakından ilgilendiriyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ise KVKK uyum sürecini yönetmeyen işletmelere çok ağır cezalar verebiliyor. Bu açıdan KVKK Uzmanlık Eğitimi ile öğrenciler bu alanda uzmanlaşarak KVKK danışmanlığı yapabiliyor. Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan KVKK Eğitimi ile donanımlı bir eğitim hizmeti alabilme imkanı doğuyor.

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi’nin hazırladığı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi, başta işletmelerin ithalat ve ihracat departmanlarında çalışmayı hedefleyen profesyoneller, dış ticaret ve gümrük müşavirlik firmalarındaki pozisyonlara başvurmayı planlayanlar ile kendi işlerini uluslararası alana taşımak isteyen girişimcilere uygun güncel bir eğitim programı sunuyor.