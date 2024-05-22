Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Uzaktan mauyene uygulaması bugün başladı

Sağlıkta e-dönüşümle ilgili son dönemde önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda 21 Nisan 2024 tarihinde kritik bir tebliğ yayımlanmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) tebliği ile uzaktan hasta muayenesi ödeme listesine alınmıştı. Tebliğ, 22 Mayıs 2024 tarihinde yani yarın yürürlüğe girecek. Böylece, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak hastanelerce (üniversite ve özel hastaneler hariç) verilecek uzaktan sesli ve görüntülü hasta muayene bedellerini devlet karşılayacak.

Uzaktan muayene nasıl olunur? MHRS uzaktan muayene randevusu

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu almak gerekiyor. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. Bir başka deyişle SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak. Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.

Uzaktan reçete ve rapor yazılacak mı?

Hekimler, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Doktor teşhis sonrasında gerekirse hasta için e-rapor da düzenleyebilecek. Bir hastanenin SGK’ya fatura edeceği uzaktan muayene sayısı, hastanede o gün tüm branşlardaki ayaktan muayene sayısının (acil servis başvuruları hariç) yüzde 15’ini aşamayacak.

Hangi hastanelerden uzaktan muayene randevusu alınır?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri (TIP merkezleri), entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta bulunuyor.



