VGM
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ortaöğrenim burs sonuçları Kasım ayının başında açıklandı. Şimdi ise sırada yükseköğrenim burs sonuçları yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi sonuçlarının da ilan edilmesinin ardından üniversite VGM burs başvuru sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Peki; 2023-2024 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM YÜKSEKÖĞETİM BURS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, burs sonuçlarının açıklanması için önce KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması beklenecek.
Bilindiği gibi, GSB tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursundan yararlanan öğrenciler aynı anda VGM bursu alamayacak.
2023-2024 KYK burs başvuru sonuçlarının en geç 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu sebeple VGM burs sonuçlarının Kasım ayı sonunda erişime açılması ön görülüyor.
VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM BURS SONUÇLARI 2023-2024 SORGULAMA EKRANI
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları vgm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.
VGM burs sonuçları erişime açıldığında “vgm.gov.tr” adresinden “BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI” duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.
T.C. KİMLİK NUMARASI
AD-SOYAD
DOĞUM TARİHİ
BABA ADI