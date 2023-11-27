VGM burs sonuçları 2023 için geri sayım devam ediyor. 2023 2024 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL olarak belirlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 15 Ekim'e kadar yapılan başvuruların ardından ortaöğrenim burs sonuçları için beklentiler arttı. VGM üniversite burs başvurusu nasıl yapılır, yükseköğrenim bursu ne kadar?