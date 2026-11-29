“Adam hiçbir şey yapmadan 40-50 bin maaş istiyor.” Gençlerin iş hayatına girişinde yaşanan sorunları değerlendiren bir vatandaşın bu sözleri sokaktaki tartışmanın öne çıkan başlıklarından biri oldu. Peki gençler iş mi beğenmiyor, yoksa iş mi bulamıyor? Yeni Şafak’ın sokak röportajı serisi Söz Milletin’de bu hafta ev gençliğini, maaş beklentilerini ve üniversite eğitiminin gençlere ne kazandırdığını vatandaşlara sorduk.

Gençler iş mi beğenmiyor, iş mi bulamıyor?

Gençlerin çalışma hayatına katılamamasının nedenleri sokakta farklı görüşlerle değerlendirildi. Bazı vatandaşlar, gençlerin henüz tecrübe kazanmadan yüksek maaş beklentisiyle iş aramasını eleştirdi. İş hayatında yükselmenin zaman ve emek gerektirdiğini savunan katılımcılar, gençlerin başlangıçta daha mütevazı beklentilerle hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Bir vatandaş, “Emek vermeden yemek olmaz. Birinci katı yapmadan beşinci kata çıkamazsın” sözleriyle çalışma hayatında aşamalı ilerlemenin önemine dikkat çekti.

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Üniversite diploması mı, mesleki tecrübe mi?

Sokaktaki tartışmanın bir diğer başlığı ise üniversite eğitiminin gençlere sağladığı katkı oldu. Vatandaşlara üniversite okumanın hâlâ bir avantaj sağlayıp sağlamadığını, diploma mı yoksa tecrübenin mi daha önemli olduğunu sorduk.

Bazı katılımcılar, dört yıllık üniversite eğitimi yerine erken yaşta meslek öğrenmenin ve iş hayatında tecrübe kazanmanın daha avantajlı olabileceğini savundu. Meslek liseleri ve uygulamalı eğitimin önemine dikkat çeken vatandaşlar, gençlerin yeteneklerine uygun alanlara yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

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