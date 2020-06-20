W-Lab Medikal Kozmetik yeni ürünlerini tanıtıyor!

Kozmetik alanında yaptığı çalışmalarla adından son zamanlarda sıkça söz ettirmeyi başaran W-Lab Medikal Kozmetik, 2020 yılı için yeni ürün gruplarını ve ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Pandemi sürecinde online alışverişlerin artmasıyla birlikte ürünlerine olan rağbetin de aynı orantıda arttığına değinen firma yetkilileri, 2020 yılı için yeni ürün gruplarını kısa süre içerisinde tanıtmaya hazırlandıklarını söyledi.

Kozmetik ürünler alanında çalışma yapan ve yapmış olduğu çalışmalar ile kısa süre içerisinde müşteri kitlesini artırmayı başaran W-Lab Kozmetik, ürünlerinin sağlık açısından her hangi bir sıkıntı doğurmadığını, aksine cilde iyi gelecek ve deriyi besleyecek medikal içerikli ürünlerden yararlanarak ürün gruplarını oluşturduklarını kaydetti.

W-Lab Medikal Kozmetik ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşması ve kullanımın yaygınlaşması amacıyla 2020 yılına daire bir reklam kampanyası yürüttüklerini açıkladı. Bu reklam kampanyaları kapsamında firmanın 2020 yılının geri kalanı için ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Kısa süre içerisinde başlayacak reklam çalışmalarında Selin Ciğerci’nin ürünleri kullanarak takipçilerine ürünler hakkında yorumlar ve yönlendirmeler yapacağı kaydedildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada ‘’2020 Yılı ürün tanıtımlarımız için sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisinin şirketimize büyük katkıları olacağını düşünüyoruz. Uzun soluklu bir çalışma olmasını ümit ediyor, bu durumun her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz’’ açıklamalarına yer verildi.