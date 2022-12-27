LG'den XBOOM 360 XO3 hediyeli yarışma

LG Electronics (LG), 2022'nin son yarışmasıyla müzikseverleri LG XBOOM 360 XO3 bluetooth hoparlör sahibi yapıyor. Başvuru yapmak için haberimize göz atabilirsiniz.

XBOOM 360 XO3 BLUETOOTH HOPARLÖR ÖZELLİKLERİ NELER?

Kullanıcıların ses deneyimini değiştiren hoparlör olarak tanımlanan LG XBOOM 360 XO3, konik gövde şekliyle birleşen ses teknolojisi sayesinde tüm yaşam alanını doğal, kaliteli ve çok yönlü sesle dolduruyor.

Hoparlörün bu benzersiz formu, sesin etkileyici güç ve netlikle her yöne yayılmasını sağlıyor. İpek dome tweeter, cam elyaf orta hoparlör ve neodimyum mıknatıslı 4 inçlik wooferdan oluşan 3 taraflı premium bir ses sistemi ile XO3Q, farklı frekanslar sunuyor ve çeşitli ses içeriklerine ekstra güç, ayrıntı ve derinlik katıyor.

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LG XBOOM 360 XO3, aynı zamanda 9 ön ayara sahip 3 ortam aydınlatma modu ve XBOOM uygulaması aracılığıyla özelleştirilebilen 16,8 milyon farklı aydınlatma rengi ile mükemmel sesin yanı sıra kullanıcıların tam da ihtiyaç duyduğu ortamı sunuyor. Ayrıca, XO3Q'nun IP54 derecesi, kullanıcıların nemli koşullardan veya su sıçramalarından kaynaklanan hasarlardan endişe etmeden her yere götürmelerine olanak tanıyor.

LG YARIŞMA BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR, ŞARTLAR NELER?

LG'nin yenilikçi hoparlörüne sahip olmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olmaları, Türkiye'de yaşamaları ve yarışma adresinde yer alan katılım koşullarını eksiksiz yerine getirmeleri gerekiyor. Kazananlar 8 Şubat 2023'te aynı adreste açıklanacak.