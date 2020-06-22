Yabancı gayrimenkul yatırımcısının gözü Türkiye’de!

Türkiyeye özellikle Araplar ilgi gösteriyor. Bu konuda Türkiyede 2015 yılından beri yabancı gayrimenkul yatırımcısına Türkiyedeki şirketleriyle ( Özdiyar & B2B & TopClass & Diyar Gayrimenkul şirketleri ) ile hizmet veren Şirketler Ceo’ su Ahmed Kabbash 'ın görüşleri şöyle;

“Türkiye yabancı yatırımcılar için gözde bir ülke olmaya devam ediyor. Yabancılar hem oturmak hem de yatırım için Türkiye'den ev almaya devam ediyor.

Yabancıların Türkiye’de yaptıkları gayrimenkul yatırımlarının yüzde 35’ini vatandaşlık ediniminin oluşturduğunu söyledi. Ayrıca pandemi süreci başlangıcında uçuşların gerçekleşmemesinden dolayı bir dönem piyasalarda bir sessizliğin olduğunu ama bu durumunda Gayrimenkul sektörünün yeni trendi Online satış ile aştıklarını belirtti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla beraber gayrimenkul şirketleri talepleri karşılayabilmek için artık müşterilerine konut ve ofisleri sanal turlarla gezdirirken, satın alma ve tapu işlemleri de online ortamda yürüttüklerini söyledi....