Özgün MİT PKKlı terörist Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemeni yakaladı
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MİT PKK’lı terörist Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen’i yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK’ya karşı üstün başarılı operasyonlarına devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT’in yakaladığı PKK’lı teröristler kim? Milli İstihbarat Teşkilatı son dakika operasyonları
Teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyine terör operasyonu düzenledi. MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.

Türkiye, Irak ve Suriye'de sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, örgüte yeni kadrolar kazandırdığı belirlenen PKK/KCK'lı "Şilan Emgihan" kod adlı Sabah Oğur'un Irak'tan Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden de sorumlu olan Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi. Bu arada Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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