Yaş pasta tarifi: Yaş pasta malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Yaş pasta yapmak isteyenler için pandispanya hazırlamak büyük önem taşıyor. Kabarmasını isteyenler pandispanyayı şimdiden oda sıcaklığına bıraksınlar. İşte, muhteşem yaş pasta tarifi.

YAŞ PASTA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Pandispanyası için:

-6 adet yumurta

-1/2 çay bardağı sıcak su

-1 su bardağı mısır nişastası

-1 su bardağı un

-1 su bardağı toz şeker

-1 çay kaşığı kabartma tozu

Kreması için:

-1 litre süt

-3/4 su bardağı toz şeker

-4 yemek kaşığı un

-4 yemek kaşığı nişasta

-1 adet yumurta sarısı

-1 paket krema

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 paket vanilin

Ganaj için:

-400 ml. sıvı krema

-400 gram kuvertür çikolata

YAŞ PASTA YAPILIŞI

Pandispanya İçin:

1. Yumurtaları ve sıcak suyu mikserde yüksek devirde karıştırın.

Yumurtaları ve sıcak suyu mikserde yüksek devirde karıştırın. 2. Yumurtalar köpürmeye başladığında azar azar şekeri ekleyerek yüksek devirde yaklaşık 8-10 dakika karıştırmaya devam edin. Yumurtalar tamamen kabarıp açık kremsi bir doku aldığında karıştırmaya son verebilirsiniz.

Yumurtalar köpürmeye başladığında azar azar şekeri ekleyerek yüksek devirde yaklaşık 8-10 dakika karıştırmaya devam edin. Yumurtalar tamamen kabarıp açık kremsi bir doku aldığında karıştırmaya son verebilirsiniz. 3. Ayrı bir kasede un, nişasta ve kabartma tozunu karıştırıp kabaran yumurtaya azar azar ekleyin. Bu sırada kesinlikle tel çırpıcı kullanmayın, sadece bir spatula yardımıyla karıştırma işlemini gerçekleştirin. Karıştırma işlemini alttan üste doğru dairesel hareketlerle yumrutaları söndürmeden yavaşça yapın.

Ayrı bir kasede un, nişasta ve kabartma tozunu karıştırıp kabaran yumurtaya azar azar ekleyin. Bu sırada kesinlikle tel çırpıcı kullanmayın, sadece bir spatula yardımıyla karıştırma işlemini gerçekleştirin. Karıştırma işlemini alttan üste doğru dairesel hareketlerle yumrutaları söndürmeden yavaşça yapın. 4. Kelepçeli kalıbınızın altına bir yağlı kağıt yerleştirdikten sonra içine bir pasta çember yerleştirin.

Kelepçeli kalıbınızın altına bir yağlı kağıt yerleştirdikten sonra içine bir pasta çember yerleştirin. 5. Daha sonra, harcınızı kalıba dökün ve önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Pandispanyanın orta kısmı tamamen kabarıp, kızarınca pişmiş demektir. Çıkarıp soğumaya bırakın.

Ganaj İçin:

1. Ganaj yapımına başlamak için sıvı kremayı ocağa alıp, kısık ateşte kaynama noktasına getirin. Yanlarından hafifçe cızırdamaya başladığında kaynama noktasına gelmiş demektir Kremayı ocaktan alıp çikolatanın yarısını bütün olarak ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

Ganaj yapımına başlamak için sıvı kremayı ocağa alıp, kısık ateşte kaynama noktasına getirin. Yanlarından hafifçe cızırdamaya başladığında kaynama noktasına gelmiş demektir Kremayı ocaktan alıp çikolatanın yarısını 2. Geri kalan çikolatayı bıçakla incelterek ekleyin. Tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın ve soğumaya bırakın.

Geri kalan çikolatayı bıçakla incelterek ekleyin. Tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın ve soğumaya bırakın. 3. Oda ısısına geldiğinde üstünü streç film ile kapatıp buzdolabında bir gece bekletin Pastayı yapmadan en az 2 saat önce buzdolabından çıkarın.

Kreması İçin:

1. Bir tencerenin içerisine toz şeker, nişasta ve un koyup karıştırın. Ardından üzerine sütü de ilave edip malzemelere ekleyip güzelce karıştırın. Yumurta sarısını da ekleyip karıştırdıktan sonra ocağın altını yakıp orta ateşte koyulaşana kadar karıştırın.

Bir tencerenin içerisine toz şeker, nişasta ve un koyup karıştırın. Ardından üzerine sütü de ilave edip malzemelere ekleyip güzelce karıştırın. Yumurta sarısını da ekleyip karıştırdıktan sonra ocağın altını yakıp orta ateşte koyulaşana kadar karıştırın. 2. Kremanız koyulaşınca tereyağı ve vanilya ekleyin, iyice karıştırarak kremaya yedirin. Kremanız göz göz olunca ocağın altını kapatın.

Kremanız koyulaşınca tereyağı ve vanilya ekleyin, iyice karıştırarak kremaya yedirin. Kremanız göz göz olunca ocağın altını kapatın. 3. Kremanız sıcakken üzerini stretch film ile kaplayın. Aksi takdirde, kremanızın üzeri kurur. Kremanız oda sıcaklığına gelince buzdolabında bir gece boyunca bekletin.

Kremanız sıcakken üzerini stretch film ile kaplayın. Aksi takdirde, kremanızın üzeri kurur. Kremanız oda sıcaklığına gelince buzdolabında bir gece boyunca bekletin. 4. Bir paket kremayı buzolabından çıkardığınız kremanın üzerine ekleyip 5 dakika boyunca mikser ile çırpın.

Birleştirme İçin:

1. Pandispanyanızı bir dilimleyici yardımıyla üç eşit parçaya bölün.

Pandispanyanızı bir dilimleyici yardımıyla üç eşit parçaya bölün. 2. Pandispanyanızın ilk katını biraz sütle ıslattıktan sonra kremanızı sürün.

Pandispanyanızın ilk katını biraz sütle ıslattıktan sonra kremanızı sürün. 3. Üzerine dilediğiniz meyveleri yerleştirin. Meyvelerin üzerine bir kat krema daha sürüp diğer kat için de aynı işlemi tekrarlayın.

Üzerine dilediğiniz meyveleri yerleştirin. Meyvelerin üzerine bir kat krema daha sürüp diğer kat için de aynı işlemi tekrarlayın. 4. Pastanızın son katını da yerleştirdikten sonra ganajınızı sürmeye başlayın. Ganajı pasta kenarından üste doğru sürmeniz size kolaylık sağlayacaktır.

Pastanızın son katını da yerleştirdikten sonra ganajınızı sürmeye başlayın. Ganajı pasta kenarından üste doğru sürmeniz size kolaylık sağlayacaktır. 5. Ganajı düzgün bir şekilde sürmek için hamur kesici kullanabilirsiniz.

Ganajı düzgün bir şekilde sürmek için hamur kesici kullanabilirsiniz. 6. Ganajı güzelce sürdükten sonra pastanızı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Ganajı güzelce sürdükten sonra pastanızı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. *Afiyet olsun.

YAŞ PASTA TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Yaş pasta tarifini hazırlama süresi 40 dakika, pişirme süresi 35 dakikadır.

YAŞ PASTA KALORİSİ

1 porsiyon ev yapımı yaş pasta 598 kaloridir.

YAŞ PASTA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Pasta çemberiniz yoksa kağlı bir kağıt ile kelepçeli kalıbınızın duvarlarını yükseltebilirsiniz. Kelepçeli kalıbınız yoksa, pasta çemberinin altına bir yağlı kağıt sarıp bir tepsinin üzerine yerleştirebilirsiniz. Pandispanya pişerken fırın kapağını kesinlikle açmayın. Pandispanyayı fırından alınca mutlaka soğutun. Soğuyan pandispanyayı bir gece buzdolabında bekletirseniz daha kolay kesersiniz.

REKLAM