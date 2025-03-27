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Yatsı namazı saat kaçta? 27 Mart il il yatsı namazı vakitleri

Yatsı namazı saat kaçta? 27 Mart il il yatsı namazı vakitleri

18:3927/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İl il yatsı namazı vakitleri
İl il yatsı namazı vakitleri

Yatsı namazı vakti için artık az bir süre kaldı. Ramazan ayında artık son günler yaşanıyor. Oru. tutanlar akşam ezanı sonrasında yatsı namazını kılarak ibadetlerini sürdürecek. Namaz bilindiği üzere Allah’la kul arasında güçlü ve kopmaz bir bağ kurmayı sağlamaktadır. Bu bağ, dinin direği ve temeli olarak kabul edilmektedir. Müslümanlar için en önemli ibadet olan namazın vakitleri ise Diyanet tarafından yayınlanmaktadır. işte 27 Mart 2025 tarihli. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana ve diğer illerin yatsı namazı vakitleri.

Mübarek üç aylardan Ramazanın son günlerine girildi. Bir aylık oruç ibadetinin ardından bayram idrak edilecek. Yatsı namazı vaktine de yaklaştığımız bu dakikalarda, ezan kaçta okunuyor? sorgulamaları da arttı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il il paylaştığı namaz vakitleri listesini ve yatsı namazı saatlerini buradan takip edebilirsiniz. İşte 27 Mart yatı namazı vakitleri.


YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde (www.diyanet.gov.tr) namaz vakitleri tüm iller için yer almaktadır. Buna göre bugünkü yatsı namazı vakitleri şu şekildedir;

İstanbul yatsı namazı saati: 20:51

Ankara yatsı namazı saati: 20.33

İzmir yatsı namazı saati: 20.54

Konya yatsı namazı saati: 20.31


NAMAZIN MAHİYETİ ve ÖNEMİ

Kur'an'da bizim Peygamberimizden önceki peygamberlerin namaz kılmakla emrolundukları değişik vesilelerle belirtilmektedir(bk. el-Bakara 2/83;Yûnus 10/87; Hûd 11/87; İbrâhim 14/37, 40; Meryem 19/30-31, 54-55; Tâhâ20/14; el-Enbiyâ 21/72-73; Lokmân 31/17).


Bundan anlaşıldığına göre namaz ibadeti sadece Muhammed ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de bulunmaktaydı. Siyer kitaplarındaki mevcut bilgilere göre, ilk vahyin sonrasında Hz. Peygamber'e risâlet yüküne dayanmasını, sabretmesini öneren âyetler gelmiş ve bunu izleyen fetret döneminden sonra namaz farz kılınmıştır.


Namazın daha önceki dinlerde de emredilmiş olduğu hatırlanınca, namazın güç-lüklere direnç göstermede bir fonksiyonu bulunduğu anlaşılmaktadır. Nite-kim bir âyette "Ey inananlar sabır ve namaz (salât) ile yardım isteyin"(el-Bakara 2/153)buyurulmaktadır.


Namaz farz kılınınca Cibrîl, Hz. Peygamber'e gelerek onu vadi tarafına götürmüş, orada fışkıran su ile önce Cibrîl sonra Hz. Peygamber abdest almış ve beraberce iki rek‘at namaz kılmışlardır. Hz. Peygamber mutlu bir biçimde eve gelmiş, eşi Hatice'nin elinden tutarak oraya götürmüş ve aynı şekilde Hatice ile birlikte abdest alıp iki rek‘at namaz kılmışlardır. Kimi bilginlere göre İsrâ sûresindeki "Namazda yüksek sesle okuma"(el-İsrâ 17/110)âyeti, bu gizli namaz dönemiyle ilgilidir.


İslâm'ın başlangıç yıllarında namaz, sabah ve akşamleyin kılınan ikişerrek‘attan ibaret iken, yaygın kabul gören görüşe göre, Mi‘rac olayından sonrabeş vakit namaz farz kılınmıştır."Kendi nefsinde bir yakarış ve ürperiş için-de ve pek yüksek olmayan bir sözle sabah ve akşam Rabbini an; gafillerden olma"(el-A‘râf 7/205)âyeti namazın başlangıçtaki durumuyla ilişkili görül-mektedir. Yine yaygın kabule göre, Cibrîl'in Hz. Peygamber'e Kâbe'de, na-mazın vakitlerini göstermek üzere imamlık etmesi Mi‘rac olayının ertesigünü olmuştur.
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