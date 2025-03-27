Yatsı namazı saat kaçta? 27 Mart il il yatsı namazı vakitleri

İslâm'ın başlangıç yıllarında namaz, sabah ve akşamleyin kılınan ikişerrek‘attan ibaret iken, yaygın kabul gören görüşe göre, Mi‘rac olayından sonrabeş vakit namaz farz kılınmıştır."Kendi nefsinde bir yakarış ve ürperiş için-de ve pek yüksek olmayan bir sözle sabah ve akşam Rabbini an; gafillerden olma"(el-A‘râf 7/205)âyeti namazın başlangıçtaki durumuyla ilişkili görül-mektedir. Yine yaygın kabule göre, Cibrîl'in Hz. Peygamber'e Kâbe'de, na-mazın vakitlerini göstermek üzere imamlık etmesi Mi‘rac olayının ertesigünü olmuştur.