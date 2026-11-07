Parola: Halkın cebine dokunmak!

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Sosyal medyada dolaşırken, karşıma Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun bir videosu çıktı. Fon vurgunuyla ilgili yaptığı yorumda dile getirdiği bir kavram çok dikkatimi çekti. “Türk halkının cebine dokunacaksın” sözleriyle Muratoğlu, fon kriziyle halkın cebine dokunulduğunu ve vatandaşın sisteme, finansa, devlete güveninin sarsıldığını söylüyor.

Olayın ortaya çıkmasının ardından her fırsatta meselenin sadece aşırı para kazanma hırsıyla açıklanamayacağını dile getirdim. Arkasında başka bir aklın, başka bir hesabın olduğunu ifade ettim. Bu yüzden sosyal medya platformlarında ağır linç ve hakaretlere maruz kaldım. Organize trol saldırılarına uğradım.

Olayın üzerinden 40 gün geçtikten sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek kameraların karşısına geçerek, çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Fon vurgunundaki örgütlü yapıyı gözler önüne serdi. Kısaca Adalet Bakanı Gürlek’in tespitlerini hatırlayalım…

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“ORGANİZE YAPININ BÜTÜN BAĞLANTILARI ARAŞTIRILMAKTADIR”

“Soruşturma her ne kadar piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da geldiği noktada üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasına şahit oluyoruz. Üst düzey denetim mekanizmalarımıza sızan şebekenin varlığı bugün itibarıyla oldukça belirgin bir hale gelmiş...”

“Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğinin delillerine ulaştık. Borsa bürokrasisi, manipülasyonları yapanlar ve medya arasında kapsamlı bir iş birliği yapıldığını görüyoruz. Parayı kontrol eden mekanizmanın içindeki isimler, rüşvet çarkını kurarak üzerlerindeki denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirmişlerdir.”

“Bu şebekenin amacı, bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasadaki likiditeyi toplamak ve piyasayı ele geçirmektir… Finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığı tespit edilen organize bir yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır…”

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Karşı karşıya bulunduğumuz örgüt, bu cümlelerde anlatıldığından daha iyi tarif edilemezdi. Eninde sonunda ortaya çıkacak bir işe girişilmişse, esas meselenin görünenin ötesinde olduğunu unutmamamız lazım.

Türkiye çok çeşitli sınamalardan geçti, çok darbe girişimlerine maruz kaldı. Amacına ulaşmış darbeler sonucu, vesayet yıllarca hüküm sürdü ülkemizde. Fetullahçı çete devletin kılcal damarlarına sızarak, vesayetin en büyük yürütücüsü oldu.

FON VURGUNCULARI SADECE PARA HIRSIYLA MI HAREKET ETTİ!

Türkiye ne zaman vesayetten kurtulmaya kalktıysa, FETÖ, sokak hareketlerinden yargı ve askeri darbeye kadar her türlü girişimde bulundu. 15 Temmuz’daki başarısızlığın ardından geri çekilmiş gibi görünse de bugünlerde yeniden kanının bitlendiğini görüyoruz. Tam da fon vurgunu günlerinde FETÖ’nün kendini göstermeye çalışması tesadüf olamaz.

Şimdi gelelim Murat Muratoğlu’nun sihirli cümlesine: “Türk halkının cebine dokunmak lazım!” Sahi bu cümle size de tanıdık geliyor mu? Bu cümleyi ilk kimden duyduk… FETÖ’yü üst akıl adına yöneten meşhur eski istihbaratçı Enver Altaylı’dan.

2017 yılı Ağustos ayında, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili Anayasa değişikliğinin referandumla kabul edilmesinin üzerinden aylar geçmeden, ABD’de FETÖ’nün FBI imamı Bilal Ekşili ile buluşmasında Altaylı şu görüşü dile getiriyor:

“Türkiye’de muhalif güçlerin tamamının birlikte hareket ederek halkın sokaklara indirilmesi önemli. Ancak gelişmelerin halkın cebine dokunması gerekir. Sokak hareketinin başarılı olabilmesi için ekonomik kriz şart. Almanlar bu yönde çalışmaya başladılar. Her tedbiri almaya devam edecekler. Bu bilgiyi Almanlardan aldım. Suudi Arabistan ve Katar’dan para akışının durması gerekir.”

Bugün içinde bulunduğumuz fon krizi acaba aynı senaryonun bir sonucu olabilir mi? Fon vurgununda yer alanlar, para kazanma hırsıyla mı hareket etti; yoksa Enver Altaylı’nın “Halkın cebine dokunulmalı” adlı oyununun aktörleri mi? Bu soruların cevabını bulursak, çözümü de bulabiliriz…