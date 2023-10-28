YDS/2 sınavı 22 Ekim 2023 tarihinde saat 10.15’te gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar birbiriyle yarışırken YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. YDS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM AİS üzerinden açıklandı. ÖSYM tarafından sınavın ardından adayların erişimine açılan YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça sınavları için haberimizde derledik.