YDS sonuçları
Yılın son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı geçtiğimiz pazar günü geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim Pazar günü yapıldı. Şimdi ise sonuçların ilan edileceği tarih bekleniyor. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) sonucu, 7 Kasım'da ÖSYM tarafından açıklanacak.
Sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YDS soru ve cevap anahtarı
22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 22 Ekim 2023 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 1 Kasım 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.
YDS sonuçları nasıl öğrenilir?
Adaylar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.