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ÖSYM açıkladı: 2023 YDS/2 sonuç tarihi belli oldu!

22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen YDS sınavının ardından sonuç araştırmaları hız kazandı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihi için ÖSYM'den gelen açıklamaları takip ediyor. 2023 YDS/2 sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

12:13 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
YDS sonuçları

YDS sonuçları

Yılın son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı geçtiğimiz pazar günü geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim Pazar günü yapıldı. Şimdi ise sonuçların ilan edileceği tarih bekleniyor. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) sonucu, 7 Kasım'da ÖSYM tarafından açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YDS soru ve cevap anahtarı

22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 22 Ekim 2023 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 1 Kasım 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

YDS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.



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