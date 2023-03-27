Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. HÜDA PAR da, seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ve seçime AK Parti listelerinden gireceklerini duyurdu. Karar sonrası açıklama yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ccumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi.
Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesi belli oldu mu?
Yeniden Refah Partisi, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 14 Nisan’da teslim edecek. YSK’ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin Yeniden Refah Partisi’nin milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli milletvekili aday adayları isim listesi
Yeniden Refah Partisi Kocaeli Teşkilatı, milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan isimleri açıkladı. YRP’de toplam başvuru sayısı 54 oldu.
İl başkanlığından başvuru yapan isimler şu şekilde: Mehmet Küçükkeskin, Mustafa Aslantaş, Yaşar Altunbaş, Önder Ercan, Selim Kırıcı, İhsan Malkoç, Orhan Karacı, Yahya Gümüş, Mehmet Atik, Refik Sami Selçuk, Hüzeyfe Koçak, Fatih Yazıcı, Ayşe Nur İsmail, Tolga Aydın, Şenai Kavai, Hilmi Yıldırım, Efayner Aydın, Emin Sözer, Emre Açıkel, İzzet Paşadağlı, Levent Gödek, Basri Çayır, Yaşar Birgül, Zeynelabidin Gül, Murat Doğru, Gülağa Kılıç, Gülsüm Şah, Cihan Kurdal, Engin Özhan, Melike Yalçın, Hakan Uzun, Emin Gürcan, Murat Gümüş, Ayhan Dursun, Bilal Sami Gökdemir, Abdülhamit Gözcü, Emrah Bora, Recep Akyol, Mustafa Kocabay, Mustafa Kocabay, Recep Aylan, Emre Kayaoğlu, Tuncay Erten, Kamil Ergün, Süleyman Kabaca, Refik Akgül, Mahsun Taşdemir, Ahmet İnan, Furkan Bulut, Cabir Bilikçi, Halil Bilikçi.
Yeniden Refah Partisi Nevşehir milletvekili aday adayları isim listesi
Yeniden Refah Parti Nevşehir'den 4 kişi resmi olarak Milletvekili aday adaylık başvurusu yaptı.
14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde Yeniden Refah Partisi Nevşehir milletvekilliği aday adalığına resmi olarak başvuru yapan isimler açıklandı. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimde başvuru yapanlar arasında;
Ersin Başar
Kemal Yüksel (Kozaklı)
Mehmet Derin
Bahadır Sel
Yeniden Refah Partisi Van Milletvekili aday adayları belli oldu!
1. Yakup Demir
2. Murat Ergin
3. Mehmet Şahin
4. Aydın Çiçek
5. Ali Şahin
6. Kenan Songüder
7. Nevzat Ataş
8. Faruk Irtak
9. İzzet Başkurt
10. Seval Ergün
YRP Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı listesi
İşte Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı listesi:
1. MEHMET DERE
2. HAKAN ZIBA
3. MİKDAT KUZHAN
4. LEVENT PARLAK
5. EKREM BEKERECİ
6. MERVE KIRMACI KUTLU
7. CUMA KIRMACI
8. İLHAN POYRAZ
9. MAHMUT SULAYICI
10. UĞUR SAYGILI
11. MUSTAFA YILDIZ
12. SELÇUK YALÇIN
13. ALİ AKKURT
14. BEDİR ATLI
15. MEHMET ARDIÇ
16. SADIK GÖRDEYİR
17. ÖKKEŞ ÇİÇEKÇİ
18. BAYRAM FATİH KONUŞ
19. EMİN ODABAŞI
20. TURAN KÜÇÜK Deniz Doğan
21. MUSTAFA İLBEY TEKİN
22. AHMET KÖK
23. ABDULCELAL ORÇAN