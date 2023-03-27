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Yeniden Refah Partisi (YRP) milletvekili adayları listesi belli oldu mu? 14 Mayıs 2023 seçimi

Türkiye’de, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalar sürüyor. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyecek olan Yeniden Refah Parti, milletvekili seçiminde ise kendi adaylarını çıkaracak. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? YRP milletvekili aday adayları kimlerdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Van, Kahramanmaraş milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 seçim takvimine ilişkin tüm detaylar.

15:02 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları

Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. HÜDA PAR da, seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ve seçime AK Parti listelerinden gireceklerini duyurdu. Karar sonrası açıklama yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ccumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi.

Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesi belli oldu mu?

Yeniden Refah Partisi, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 14 Nisan’da teslim edecek. YSK’ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin Yeniden Refah Partisi’nin milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.

2023 seçim takvimi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli milletvekili aday adayları isim listesi

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Teşkilatı, milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan isimleri açıkladı. YRP’de toplam başvuru sayısı 54 oldu.

İl başkanlığından başvuru yapan isimler şu şekilde: Mehmet Küçükkeskin, Mustafa Aslantaş, Yaşar Altunbaş, Önder Ercan, Selim Kırıcı, İhsan Malkoç, Orhan Karacı, Yahya Gümüş, Mehmet Atik, Refik Sami Selçuk, Hüzeyfe Koçak, Fatih Yazıcı, Ayşe Nur İsmail, Tolga Aydın, Şenai Kavai, Hilmi Yıldırım, Efayner Aydın, Emin Sözer, Emre Açıkel, İzzet Paşadağlı, Levent Gödek, Basri Çayır, Yaşar Birgül, Zeynelabidin Gül, Murat Doğru, Gülağa Kılıç, Gülsüm Şah, Cihan Kurdal, Engin Özhan, Melike Yalçın, Hakan Uzun, Emin Gürcan, Murat Gümüş, Ayhan Dursun, Bilal Sami Gökdemir, Abdülhamit Gözcü, Emrah Bora, Recep Akyol, Mustafa Kocabay, Mustafa Kocabay, Recep Aylan, Emre Kayaoğlu, Tuncay Erten, Kamil Ergün, Süleyman Kabaca, Refik Akgül, Mahsun Taşdemir, Ahmet İnan, Furkan Bulut, Cabir Bilikçi, Halil Bilikçi.

Yeniden Refah Partisi Nevşehir milletvekili aday adayları isim listesi

Yeniden Refah Parti Nevşehir'den 4 kişi resmi olarak Milletvekili aday adaylık başvurusu yaptı.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde Yeniden Refah Partisi Nevşehir milletvekilliği aday adalığına resmi olarak başvuru yapan isimler açıklandı. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimde başvuru yapanlar arasında;

Ersin Başar

Kemal Yüksel (Kozaklı)

Mehmet Derin

Bahadır Sel

Yeniden Refah Partisi Van Milletvekili aday adayları belli oldu!

1. Yakup Demir

2. Murat Ergin

3. Mehmet Şahin

4. Aydın Çiçek

5. Ali Şahin

6. Kenan Songüder

7. Nevzat Ataş

8. Faruk Irtak

9. İzzet Başkurt

10. Seval Ergün

YRP Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı listesi

İşte Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı listesi:

1. MEHMET DERE

2. HAKAN ZIBA

3. MİKDAT KUZHAN

4. LEVENT PARLAK

5. EKREM BEKERECİ

6. MERVE KIRMACI KUTLU

7. CUMA KIRMACI

8. İLHAN POYRAZ

9. MAHMUT SULAYICI

10. UĞUR SAYGILI

11. MUSTAFA YILDIZ

12. SELÇUK YALÇIN

13. ALİ AKKURT

14. BEDİR ATLI

15. MEHMET ARDIÇ

16. SADIK GÖRDEYİR

17. ÖKKEŞ ÇİÇEKÇİ

18. BAYRAM FATİH KONUŞ

19. EMİN ODABAŞI

20. TURAN KÜÇÜK Deniz Doğan

21. MUSTAFA İLBEY TEKİN

22. AHMET KÖK

23. ABDULCELAL ORÇAN



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