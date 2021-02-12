Yenmak’tan Temiz Bir Geleceğe Tam Destek

Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken YENMAK yurtiçi ve yurtdışında dünya çapındaki motor tedarikçilerinden biri olarak hizmet vermekte.

Öncelikli olarak çevreye duyarlı ve tüketiciyi düşünen bir misyonla hareket eden şirket; INMETRO, ISO 9001, IATF 16949 ve ISO 14001 sertifika standartlarına sahip durumda. Avrupa ve dünya normlarında yaptığı üretimlerle global çapta tedarikçiler arasında yer alan şirketin 2021 de büyümeye ve çevre için faydalı üretim yapmaya inancı tam.

Firma adına şirketin başında olan Erdoğan Kahvecioğlu “Konya’dan dünyanın 90 ülkesine servis sağlayan bir firma seviyesine geldiklerini, bu başarılarının da ülke çapında yüksek bir ticaret hacmi de sağladığını ifade etti. Sadece bu yılları değil önümüzdeki yarım asrında planlarını yaptıklarını açıklayan Kahvecioğlu, 50 yıllık işleyiş planlarıyla gelişen bir ivmeyle var olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çevre Konusunda Duyarlılık ve Standartlar

Çevre ve ekolojik konuların gündemde olduğu şu dönemde çevreye olan duyarlılıklarını ve standartlar konusundaki hassasiyetini dile getiren firma yaptıkları çalışmalarla kendi alanlarında “Küresel ve çevre duyarlılığını en üst safhada tuttuklarını ifade ediyor. Çevresel riskleri en aza indirmek için çalışmalarının misyonları olduğunu belirten firma yeşil enerjiye ve çevre dostu üretim kaynaklarına tam destek veriyor.

En Önemli Değer Müşteri Memnuiyeti

Müşteri memnuniyetini en önemli şirket değerleri arasında gösteren firma yarım asırlık başarılarının da tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu neticede prestijli müşteri ağları oluşturan Yenmak, A Kalite ürün konusundaki prensibini bozmamaya özen gösteriyor.

YENMAK ürün ve hizmetlerini incelemek için https://yenmak.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.