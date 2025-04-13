Yerel kalkınmaya IPARD III Programı hibe destek başvurusu ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çağrıya ilişkin bilgi verdi. Kırsalda kadın ve gençler başta olmak üzere, yerel potansiyeli harekete geçirmek için yenilikçi çözümleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, çiftçilerden sivil toplum kuruluşlarına, kadınlardan gençlere kadar birçok aktörün bir araya gelerek oluşturduğu yerel eylem grupları aracılığıyla bölgelerin kalkınması için stratejiler belirlenip, uygulandığını ifade etti.