Milattan önce 478 yılında Pers İmparatorluğu ile Batı Anadolu ve Ege Denizi çevresinde bulunan Kent Devletleri arasında uzun yıllar süren savaşın sonunda, Yunanlılar tarafından her zaman özgürlüğü hatırlatması amacıyla Apollon'a sunulmak üzere inşa edilen Yılanlı Sütun için harekete geçildi. Sultanahmet Meydanı'nda asırlardır duran ve ilk halinden bugüne birçok parçası eksilen eser için restorasyon ve konservasyon çalışmaları başlatıldı.

İstanbul'daki en önemli tunç eser restore ediliyor.

"Anıt birbirine sarılmış 3 yılından oluşmakta"

Yılanlı Sütun'un restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başladıklarını belirten İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, Yüksek Mimar İrem Bülbül, "Yılanlı Sütun'un restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başladık. İstanbul'daki en önemli tunç eserimiz bu. Anıt birbirine sarılmış 3 yılandan oluşmakta. Üzerinde normal şartlarda yılan başlarını görmemiz gerekiyor ama onlar 16-17'nci yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş ve daha sonra tahrip olmuş. 19'uncu yüzyılda yapılan bir kazıda da yılanbaşlarından bir tanesi bulunuyor ve Arkeoloji Müzesi'ne götürülüyor" dedi.

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"Konservatif bir müdahale gerçekleştiriyoruz"

İBB Miras ekibi olarak Sultanahmet Meydanı'nda çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Bülbül, "Buradaki anıtların çevresinde metal bir koruyucu alanımız var. Etraflarında özgün kotu, eski orijinal zemini de görebiliyoruz. Zeminin ve yan duvarların ortaya çıkartılması ve koruyucu alanın restore edilmesiyle başlıyoruz. Sütuna yönelik olarak metaldeki korozyonu, özgün patinayı koruyarak tamamen konservatif bir müdahale gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki en önemli tunç eser restore ediliyor.

"1 ay içinde tamamlanacak"

Zaman içerisinde sütun üzerinde oluşmuş çatlaklara da müdahale edileceğini söyleyen Bülbül, "Yüzeyindeki kirlilikleri alıyoruz, bazı alanlarda çatlaklara küçük müdahalelerde bulunacağız. Yeşil rengi ve patinası tamamen korunacak. Hava şartlarının el verdiği müddetçe çalışmalar 1 ay içinde tamamlanacak" diye konuştu.

Yılanlı Sütun'un bir müzede korunmasına ilişkin detaylar hakkında bilgi veren İrem Bülbül, "Pek çok anıtın replikası yapılarak, orijinalinin müzede sergilenmesi durumları söz konusu olabiliyor. Burası için şu anda öyle bir karar yok. Bu karar Koruma Kurulu'na da danışarak alınması gereken, daha ciddi bir karar. İstanbul hafızasında bu haliyle yer etmiş bir anıt" dedi.

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Yılanlı Sütun nerede?

Yılanlı Sütun, İstanbul ilinin Sultanahmet semtinde yer almaktadır. Sultanahmet semtinde bulunan, eski adı ile Hipodrom, bugünkü adı ile At Meydanı olarak bilinen bölgede yer almaktadır.

Yılanlı Sütunun tarihi

Otuz bir Yunan şehrinin bir araya gelerek, Milattan Önce 479 yılında Persleri yenmesinden sonra, elde ettikleri ganimetler arasında bulunan bronzların eritilmesinden sonra Yılanlı Sütun anıtı yapılmıştır. O dönemde yapılan anıt, Delfi olarak bilinen bölgedeki Apollo mabedinin karşı bölgesine dikilmiştir. Birbirine dolanmış halde üç yılan figürü seçilmesinin nedeni, Apollo’nun üç başlı bir yılanı öldürdüğü inancından gelmektedir. Yapıldığı dönemde, yılan kafaları üzerinde altın ya da altın kaplama olduğu tahmin edilen kazanlar bulunmakta idi, bu kazanlar içerisinde hiçbir zaman sönmeyen ateşler yakılmakta idi. Persleri yenilgiye uğratan otuz bir Yunan şehir devletinin isimleri Sütun üzerine kazınmış bir halde bulunmaktadır. Günümüzde, Sultanahmet Camii’si yönüne bakan yüzeyinde bu isimler halen görülmektedir. Yılanlı Sütun, elde edilen bilgilere göre Milattan Sonra dört ya da beşinci yüz yıllarda Delfi bölgesinden alınarak, Constantinopolis’e getirilmiştir. Roma İmparatorluğu’nun yeni başkenti konumunda olan Constantinopolis’e getirilen Yılanlı Sütunun, Büyük Konstantin tarafından şehre getirildiği bilim adamlarının çoğu tarafından kabul edilmektedir.

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