YKS sınav tarihleri belli oldu! İşte 2021 YKS başvuru ücreti ve tarihleri

YKS başvuru ücreti ve tarihler merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından 2021 YKS sınav tarihleri açıklandı. Bu açıklanmanın ardından adaylar, YKS başvuruları ne zaman yapılacak, YKS başvuru ücreti ne kadar gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek. Peki, 2021 YKS başvuru ücreti belli oldu mu? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte bu soruların yanıtı ve YKS 2021 hakkında bilinmesi gereken detaylar...

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı için YKS başvuru ücreti henüz netleşmedi. Konuyla ilgili açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME YÖNTEMİ

Başvuru yapan adaylar, her yıl seçtikleri oturumlara bağlı YKS başvuru ücretini, kılavuzun son sayfadında yer alan bankalardan herhangi birine ya da ÖSYM’nin web sitesinde e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” sekmesinden kredi kartı/hesap kartı ile yatırabilirler.

Herhangi bir banka şubesine giderek ödeme yapmak isteyenlerin gişedeki görevliye başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini ödeyeceklerini söylemesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. İsteyenler için şubeye gitmeden internet bankacılığı üzerinden de ödeme yöntemi bulunmaktadır.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS başvuruları 4 Şubat 2021’de başlayıp, 2 Mart 2021’e kadar sürecek. Öte yandan adaylar, 17-18 Mart 2021 tarihilerinde geç başvuru yapma hakkına sahipler.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN’DEN YKS SINAVI BAŞLANGIÇ TARİHİ AÇIKLAMASI

YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi'nin 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirileceğini aktaran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularını 4 Şubat'ta başlatacaklarını, 2 Mart'ta sona erdireceklerini bildirdi. Konuyla ilgili Aygün’ün açıklaması şu şekilde:

"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek."