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ÖSYM giriş! YKS tercih ekranı nasıl açılır? osym.gov.tr

ais.osym.gov.tr ile üniversite 2-4 yıllık Lisans Ön Lisans tercih sihirbazı 2023 YKS tercihlerinin başlaması ile gündeme geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu nihayet erişime açıldı ve şimdi tercih yapacak öğrenciler heyecanla tercih sürecine hazırlanıyorlar. Tercihlerinizi belirtilen tarihler arasında http://osym.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.

12:28 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ösym

ösym

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023 tercihleri başladıç ÖSYM giriş ekranında osym.gov.tr adresi üzerinden üniversite tercihleri yapılıyor.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 ÖSYM tkavimine göre YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirecek.



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