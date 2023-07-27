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ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023 tercihleri başladıç ÖSYM giriş ekranında osym.gov.tr adresi üzerinden üniversite tercihleri yapılıyor.
ÖSYM GİRİŞ EKRANI
Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.
ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2023 ÖSYM tkavimine göre YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirecek.