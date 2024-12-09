Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025'te verilecek burs miktarının 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

2025 KYK bursu ne kadar oldu?

Güncel olarak lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödeniyor.

Yüksek Lisans KYK bursu belli oldu mu?

Ancak aynı zam doğrultusunda yüksek lisans KYK bursunun 4000 TL'den 6000 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Doktora öğrencilerinin ise 2024'te aldıkları 6000 TL'lik bursun 2025 zammı ile 9000 TL olması bekleniyor.

GSB KYK bursu ne zaman yatacak?

2025 zamlı KYK bursu ödemeleri ocak ayından itibaren öğrencilere 3 bin TL olarak yatırılacak. KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.

Kimler KYK bursu alabilir?

KYK bursu, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için açılır. Öncelikli başvuru grupları arasında şehit ve gazi çocukları, yetim öğrenciler ve engelli bireyler yer alır. Her yıl belirlenen kriterlere göre burs başvuruları değerlendirilir.







