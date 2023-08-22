Dışarıda yemek yemek denince özellikle gençlerin aklına ilk gelen yiyeceklerden biridir hamburger. Çocukları için evde güzel bir fast-food hazırlamak isteyenler anneler, internet üzerinden hamburger köftesi tarifini inceliyor. Hamburger köftesi evde yapıldığında, içinde hangi malzemelerin olduğu ve ne içerdiği konusunda gönüller rahat olunca annelere de bol bol hamburger köftesi yapımı hakkında araştırma yapmak kalıyor. Evde hamburger nasıl yapılır? Hamburger ekmeği tarifi, hamburger köftesi malzemeleri nedir? İşte ev yapımı nefis hamburger tarifinin detayları....