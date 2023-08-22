Yulaflı omlet tarifi
Sütlü yulaflı omlet diyete uygun kahvaltı çeşitlerinden birisi. Yulaklı omlet diyet kahvaltıyı pişirirken mümkün olduğunca yağ eklememeye çalışın. Yanında salatalık ve domates tüketerek kahvaltıda almanız gereken vitamin ve mineralleri vücudunuza alabilirsiniz. İşte sütlü yulaflı omlet tarifi...
SÜTLÜ YULAFLI OMLET TARİFİ
2 adet yumurta
2 çorba kaşığı yulaf ezmesi
Yarım çay bardağı kadar süt ve ya tercihen su
1 çorba kaşığı zeytinyağı
SÜTLÜ YULAFLI OMLET YAPILIŞI
Bir kasede yumurta, yulaf ve süt (tercihen su) iyice karıştırılır.
Ardından yulafların yumuşaması için yaklaşık 5 dakika beklenir.
Daha sonra tavada 1 çorba kaşığı zeytinyağı ısıtılır ve içerisine hazırlanan karışım eklenir.
Kapağını kapatıp kısık ateşte pişirilir, afiyet olsun.
Her gün yulaf yerseniz ne olur?
Yulaf tüketimi, metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlayarak kilo vermeye yardımcı olur. Tokluk hissi yaratarak az yemenizi sağlar.