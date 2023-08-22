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Diyete uygun sütlü yulaflı omlet tarifi

Yulaf, içerisinde barındırdığı lif sayesinde sindirim sistemini düzenliyor. Yulaf tek başına yemesi zor olsa da sağlıklı besinlere eklenerek tüketileibilir. Kahvaltıda yulaf tüketmenin iyi bir yolu da omlet yapmaktır. Diyet kahvaltısında hazırlanan omlet, içine doğranmış sebzeler veya az yağlı peynir veya yulaf eklenerek daha lezzetli ve besleyici hale getirilebilir. İşte sizi tok tutacak sütlü yulaflı diyet omleti tarifi...

14:06 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Yulaflı omlet tarifi

Yulaflı omlet tarifi

Sütlü yulaflı omlet diyete uygun kahvaltı çeşitlerinden birisi. Yulaklı omlet diyet kahvaltıyı pişirirken mümkün olduğunca yağ eklememeye çalışın. Yanında salatalık ve domates tüketerek kahvaltıda almanız gereken vitamin ve mineralleri vücudunuza alabilirsiniz. İşte sütlü yulaflı omlet tarifi...

SÜTLÜ YULAFLI OMLET TARİFİ

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı yulaf ezmesi

Yarım çay bardağı kadar süt ve ya tercihen su

1 çorba kaşığı zeytinyağı

SÜTLÜ YULAFLI OMLET YAPILIŞI

Bir kasede yumurta, yulaf ve süt (tercihen su) iyice karıştırılır.

Ardından yulafların yumuşaması için yaklaşık 5 dakika beklenir.

Daha sonra tavada 1 çorba kaşığı zeytinyağı ısıtılır ve içerisine hazırlanan karışım eklenir.

Kapağını kapatıp kısık ateşte pişirilir, afiyet olsun.

Her gün yulaf yerseniz ne olur?

Yulaf tüketimi, metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlayarak kilo vermeye yardımcı olur. Tokluk hissi yaratarak az yemenizi sağlar.


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