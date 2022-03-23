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Yumurta nasıl haşlanır: yumurta pişirme süreleri

Pişirme dereceleri az pişmiş, orta pişmiş, rafadan gibi birçok farklı çeşitte yapılan yumurtayı haşlarken yaşanan hüsran sonuç eminim hepimizi bulmuştur. Peki, bu karmaşıklığa bir son vermek ister misiniz? Evet, yumurta nasıl haşlanır? Yumurta pişirme süreleri nelerdir? Gelin birlikte bakalım.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yumurta nasıl haşlanır? Yumurta pişirme süreleri
​Yumurta nasıl haşlanır: yumurta pişirme süreleri

Kayısı kıvamında yumurta kaç dakika içerisinde kaynar, rafadan yumurta kaç dakikada kaynar? İşte, çeşitlerine göre malzemeleri yalnızca yumurta, su ve tuz olan yumurta kaynatma dereceleri:

  • Cıvık isteniyorsa 3-4 dakika ( beyazları tam pişmemiş sarısı cıvık)
  • Rafadan isteniyorsa 4-5 dakika ( beyazları pişmiş sarısı cıvık )
  • Kayısı 6-7 dakika (beyazı tam pişmiş sarısı yarı katı yarı sulu şekilde )
  • Katı 11-12 dakika ( beyazları da sarısı da tam pişmiş şekilde )
  • istediğiniz kıvamda pişirebilirsiniz. .

İstediğiniz süre sonunda yumurtanızı bir kaşık yardımı ile tencereden dışarı alınız ve hemen akan suyun altında yumurtayı soğutunuz ve devamında yumurtanın kabuklarını hemen soyunuz.

HAŞLAMA İÇİN ÖNEMLİ NOKTALAR

  • Haşlanılacak yumurta oda sıcaklığında olması gerekiyor.
  • Oda ısısında ki yumurtanın kaynayan suya bırakılınca çatlama olasılığı azdır.
  • Yumurtanız oda ısısında değil ise benim gibi ılık suda bir kaç dakika bekletebilirsiniz ya da yumurtanızı limon ile ovabilirsiniz limon bir nebzede olsa çatlama ihtimalini azaltacaktır.
  • Yumurtanızı kaynamış suya bir kaşık yardımı ile yavaşça bırakmalısınız ki yumurta tencerenin dibine vurup çatlamasın.
  • Katı yumurtayı 12 dakikadan fazla haşlamayın besin değerini, etkisini kaybetmesin.
  • Yumurta haşlanırken 4 dakika da beyazı pişer 12 dakika da tamamı katılaşır.
  • Taze yumurtanın kabuğu daha zor soyulur. Eğer köy yumurtası nasıl olur anlamak isterseniz şekillerine bakın. Köy yumurtalarının boyutları ve renkleri hepsinin ki birbirinden farklı farklıdır bir tornadan çıkmış gibi değildir irili ufaklıdır. Köy yumurtaları benekli, açık kahve rengi, kirli beyaz gibi olur. Lekesiz süt beyaz yada çok koyu kahverengi pek olmaz. Köy yumurtasını bakınca bile kolayca ayırt edebilirsiniz. Aynı yumurtanın altı ve üstü bile farklı tonlar da altı düz üstü çilli gibi bile olabilir.
  • Yumurtanızın bayat olduğundan şüpheleniyorsanız yarım litre suya 60 gr tuz koyun tuzu suda eritin ve yumurtanızı bu suya bırakın eğer yumurta dibe çöküyorsa tazedir. Yüzeye çıkıp yüzeyde kalıyorsa yüzüyorsa bayattır. Ortada kalıyorsa ne tam taze ne tam bayattır.

  • Cıcık 3-4 dakika
  • Rafadan 4-5 dakika
  • Kayısı 6-7 dakika
  • Katı 11 dakika şeklinde haşlanır.

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