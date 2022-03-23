Yumurta nasıl haşlanır: yumurta pişirme süreleri Pişirme dereceleri az pişmiş, orta pişmiş, rafadan gibi birçok farklı çeşitte yapılan yumurtayı haşlarken yaşanan hüsran sonuç eminim hepimizi bulmuştur. Peki, bu karmaşıklığa bir son vermek ister misiniz? Evet, yumurta nasıl haşlanır? Yumurta pişirme süreleri nelerdir? Gelin birlikte bakalım.

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