Zem Raf’ta Sıfır ve İkinci El Raf Sistemleri

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik en uygun ve en hesaplı çözümleri üretmeyi amaçlayan Zem Raf Sistemleri, dünya çapında adını duyuran bir firma olarak sektörde yerini almıştır. Müşterilerine profesyonel düzeyde sunduğu hizmetlerinin arasına 2. el raf sistemleri hizmetini de ekleyerek müşterilerinin çeşitlenen ihtiyaçlarına yanıt vermeyi başarmıştır.

Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik raf sistemleri oluşturma amacını profesyonel olarak yürüten Zem Raf; müşterileri için sunduğu hizmetlerde gelişen sektör ve teknolojiye uygun olacak adımlar atar. Ayrıca hem ürünlerin hem de insan yaşamının öneminin farkında olarak iş güvenliğini her hizmetinde ön plana koyarak ilerlemeyi amaç edinmiş bir firmadır.

Zem Raf Sistemlerinin Sunduğu Hizmetler

Zem Raf, yıllar boyunca elde ettiği deneyimini sunduğu hizmetlere yansıtarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlar ve birçok farklı alanda hizmetlerini aynı titizlikle sürdürmeye özen gösterir.

Raf Bakım Hizmeti

Rafların kurulumundan sonra kullanıma ve yıllara bağlı olarak gelişen yetersiz aydınlatma sistemleri, eksik güvenlik ekipmanları ve aparatları, standartlara uygunluk, rafların taşıma kapasitesine uygun şekilde istifleme yapılması ya da yanlış istif makinesi tercih edilmesi gibi çok çeşitli alanlarda depoların, makinelerin ve rafların bakımını uzman ekip kadrosuyla yerine getirir.

Raf Montaj ve Demontaj Hizmeti

Raf sistemlerinin kurulum hizmeti; standartlara ve depoya göre çizilen projelere uygun olacak şekilde deneyimli Zem Raf personeli tarafından gerçekleştirilir. Aynı şekilde Zem Raf’ın sahip olduğu deneyimli ekip tarafından hâlihazırda kurulu olan raf sistemlerinin demontaj hizmeti de sağlanmaktadır.

Alış - Satış Hizmeti

Zem Raf, ikinci el raf sistemleri konusunda da hizmet veren bir firmadır ve sunduğu bu hizmet çerçevesinde raf sistemlerinin alım satım işlemlerini yerini getirir. Satılmak istenilen sıfır ya da ikinci el raf sistemleri, uzman ekip tarafından depolarda incelenir ve kalitelerine göre fiyat teklifi yapılır. Anlaşmanın ardından raf sistemlerinin demontaj işlemi yine uzman ekip tarafından gerçekleştirilir. Satın alma sürecindeyse depo incelenir ve en kullanışlı olan raf sistemlerine karar verilerek projelendirilir. Teslimden önce ikinci el raf sistemleri tasnif, boylama, kaynak, boyama ve temizleme işlemlerinden geçerek müşterilerin depolarına doğru yola çıkar.

Depo Raf Modelleri

Hizmetlerinin yanı sıra istif makinaları, depolama ekipmanları, ofis mobilyaları, plastik ahşap ve demir taşıma kasaları gibi ürünler sayesinde elde ettiği geniş ürün çeşitliliği sayesinde Zem Raf, sektörün önde gelen firmalarından biri haline gelmiştir.

·Ağır Yük Raf Sistemleri

Yüksek ve ağır yük raf sistemlerinin amacı minimum alanda maksimum verimin sağlanabilmesidir. Bu sistemler altında Zem Raf, müşterilerinin ihtiyacına göre şekillenen 3 Ayaklı, Platform, Konsol Kollu, Çift Derinlikli, Kayar Raf Sistemleri, Soğuk Hava Raf Sistemleri ve Giydirme Depo Raf Sistemleri gibi ürünlerin tedarikini sağlar.

· Hafif ve Orta Yük Raf Sistemleri

Küçük hacimli ürünlerin depolamasında önemli olan hafif ve orta yük raf sistemleri de Zem Raf’ın sağladığı ürünlerin arasında yer alır. Bu tür raf sistemleri; Çelik Raf Sistemleri, Kompakt Arşiv Raf Sistemleri, Askılı Depo Raf Sistemleri, Ahşap Raf ve Market Rafı alanlarındaki ürünlerini barındırır.

· Depolama Ekipmanları

Rafların doğru depolama alanlarına sahip olabilmesi için gerekli olan depolama ekipmanlarında da geniş bir çeşitlilik sağlayan Zem Raf; Avandanlık, Forklift ve İstif Makinaları, Market Arabaları, Paletler, Taşıma Kasalarının satışını gerçekleştirir.

· Raf Aksesuarları ve Güvenlik Aparatları

İş güvenliğini ciddiyetle yerine getiren bir firma olarak Sunta Altı Emniyet Profili, Raf Koruma Bariyerleri, Deprem Gergi Aparatları, Emniyet Pimi ve Palet Stoperleri ürünleri de Zem Raf tarafından önem gösterilerin ve müşterileri için tedarik edilen ürünlerdendir.