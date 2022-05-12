Özgün Zengin vitamin ve mineral değeriyle "Zeytinyağlı enginar yemeği"
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Zengin vitamin ve mineral değeriyle: "Zeytinyağlı enginar yemeği"

Baharın gelişiyle sofralarımıza renk katan "enginar", vitamin ve mineral zenginliğiyle zeytinyağlılar içerisinde ayrı bir yer tutuyor. Sebzelerin dostu, besin değeri yüksek "zeytinyağlı enginar" tarifini sizler için hazırladık. Peki, zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? İşte, zeytinyağlı enginar tarifi, malzemeleri, kalori değeri, püf noktası, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Zeytinyağlı enginar yemeği tarifi: Zeytinyağlı enginar yemeği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır?

İçerisinde zengin A vitamini bulunduran enginar, bağışıklığı yükseltir ve kalp, damar sağlığını da korur. Tüm hanımların mutfağında pişmesi gereken bu zengin besinin tarifini sizler için derledik. İşte, zeytinyağlı enginar tarifi.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR YEMEĞİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -1/2 su bardağı zeytinyağı
  • -1 adet orta boy kuru soğan
  • -1 adet patates
  • -1 adet büyük boy havuç
  • -1 su bardağı dondurulmuş bezelye
  • -8 adet ayıklanmış enginar
  • -2 adet taze sıkılmış limon suyu
  • -1 su bardağı su
  • -1 tatlı kaşığı toz şeker
  • -1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

  • -1/4 demet dereotu

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR YEMEĞİ YAPILIŞI

  • 1. Bir tavada yarım su bardağı zeytinyağı ile 1 adet küp doğranmış soğanı hafif pembeleşinceye kadar kavurun.
  • 2. Üzerine küp doğranmış ve haşlanmış, 1'er adet patates ve havucu da ekleyip 2-3 dakika bu şekilde kavurun.
  • 3. 1 su bardağı bezelyeyi de üzerine ekledikten 3-4 dakika sonra garnitürünüzü ocaktan alın.
  • 4. Enginarları pişireceğiniz sosu hazırlamak için bir kapta 2 adet sıkılmış limon suyu, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek zeytinyağını karıştırın.
  • 5. Geniş bir tencereye 8 adet enginarı yerleştirin ve üzerlerine hazırladığınız garnitürden koyun.
  • 6. Limonlu su karışımını da tencereye aktarın.
  • 7. Enginarı sofralarınızda soğuk olarak servis edin, afiyet olsun.
  • 8. Ardından kapağını kapatıp, enginarlar yumuşayana kadar pişirin.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR YEMEĞİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Zeytinyağlı enginar tarifini hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 1 saat'dir.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR YEMEĞİ KALORİSİ

Zeytinyağlı enginar tarifinin kalori değeri 266/kcal'dir.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR YEMEĞİ PİŞİRİRKEN PÜF NOKTALARI

Sap ve yaprak kısımlarından ayıklanmış taze enginarları, kararmamaları için limonlu suda bekletmeye özen gösterin

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Soğuk olarak servis yaptığınız zeytinyağlı sebze yemeği üzerine servisi esnasında ekstra zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

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