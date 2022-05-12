Zengin vitamin ve mineral değeriyle: "Zeytinyağlı enginar yemeği" Baharın gelişiyle sofralarımıza renk katan "enginar", vitamin ve mineral zenginliğiyle zeytinyağlılar içerisinde ayrı bir yer tutuyor. Sebzelerin dostu, besin değeri yüksek "zeytinyağlı enginar" tarifini sizler için hazırladık. Peki, zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? İşte, zeytinyağlı enginar tarifi, malzemeleri, kalori değeri, püf noktası, pişirme süresi ve yapılışı.

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