Ege usulü orjinal fava tarifi

21 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacılar ilk turda 11 meze tarifine karşı yarıştılar. Bu mezelerden birisi olan Fava izleyicilerin merak konusu oldu. İşte ilk kez duyanlar ve tatmak isteyenler için Fava tarifi.

FAVA NE DEMEK?

Fava, Ege ve Yunan mutfağı ile özdeşleşen ve kuru baklayla hazırlanan bir mezedir. Protein bakımından zengin olan Favanın adı, Yunanca'dan gelir.

FAVA MALZEMELERİ NELER?

> 2 su bardağı kuru bakla

> 4 su bardağı sıcak su

> 1 adet büyük boy kuru soğan

> 4 yemek kaşığı zeytinyağı

> 1/2 adet limon suyu

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> 1 çay kaşığı tuz

> 1 küp kesme şeker

FAVA TARİFİ NASIL YAPILIR?

> Soğanları küp küp doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene dek kavurun.

> Ardından yıkayıp, süzdüğünüz baklaları ekleyin ve üstüne 3 su bardağı kadar sıcak su ekleyip karıştırın.

> Üstüne kesme şekerli ve limon suyunu ilave edip, ocağın altını orta ateşe getirin. Baklalar (Ortalama 15 dakika) yumuşayana dek ara ara karıştırarak pişirin.

> Arada baklaların su çekme durumuna göre kalan 1 su bardağı sıcak suyu da azar azar ekleyebilirsiniz.

> Baklalar tamamen yumuşadığında tüm suyu çekmiş olmasınlar, biraz su kalmış olmalı. Blenderdan geçirip, püre haline getirin ve ıslattığınız baton bir kek kalıbına Favanızı dökün.

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> Soğuduktan sonra buzdolabında en az 2 saat bekletin ve dolaptan alıp, kalıptan çıkarın. Dilimleyin, üstüne zeytinyağı gezdirin, dereotu ile süsleyip servis edin.

NOT: Fava biraz sulu olursa biraz daha pişirmeye devam edin ve dolapta dinlendirin, zamanla daha koyu bir kıvam alacaktır. Son olarak, baklaları bir gece önceden sıcak su ile ıslatmayı unutmayın.

FAVA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

> Favanın servis öncesinde hafif sulu bir kıvamda kalması gerekmektedir. Bekledikçe suyunu çekecek ve kıvam alacaktır.

> Üzerine dereotu, ince doğranmış mor soğan ve zeytinyağı gezdirerek şık bir sunum elde edebilirsiniz.

> Aromatik tatlardan hoşlanıyorsanız favaya kereviz de ekleyerek lezzetine lezzet katabilirsiniz.

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